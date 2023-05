Enorme deceptie voor Van Bommel en Antwerp in Belgische titelstrijd

Antwerp en Union hebben beide 46 punten. Racing Genk heeft er 42 en speelt later op zondag nog tegen het al uitgeschakelde Club Brugge. Volgende week moet Antwerp op bezoek bij Genk en speelt Union thuis tegen Club Brugge.

Van Bommel begon zoals gebruikelijk met de Nederlanders Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis. Gyrano Kerk zat op de bank, terwijl bij Union Bart Nieuwkoop de Nederlandse inbreng vormde.

Goal Janssen

Antwerp kwam al na 14 minuten op voorsprong. Janssen tikte binnen op aangeven van Stengs. Het was zijn achttiende competitietreffer van het seizoen. Kort voor rust was het bijna weer raak; nu was Janssen de aangever en Stengs de afmaker die echter te hoog mikte.

Tekst gaat verder onder de tweet

Union-coach Karel Geraerts bracht na rust met Yorbe Vertessen voor Ismaël Kandouss een aanvaller voor een verdediger. Maar zijn plannen leken grotendeels in het water te vallen toen Senne Lynen na een overtreding op Ekkelenkamp in de 57e minuut met rood naar de kant moest.

Onfortuinlijke tegengoal

Het publiek op de volle tribunes maakte zich op voor een groots feest, maar dat kwam er niet. Cameron Puertas haalde tot twee keer toe uit, bij de tweede poging verdween de bal via het been van Antwerp-speler Arthur Vermeeren langs Jean Butez in het doel.

Bekijk hieronder de onfortuinlijke gelijkmaker

Van Bommel had geen kritiek op zijn spelers. „We hebben geen fouten gemaakt”, zei de Nederlandse coach. „Maar de feiten zijn dat we de titel nog niet binnen hebben. Gelukkig krijgen we nog een kans. We hadden vooraf een goed plan en de jongens voerden het goed uit. Ik kan niemand iets verwijten. We komen verdiend op voorsprong en Union had geen kansen. De 1-1 was zelfs geen kans, maar dat maakt nu niet uit. Het is heel jammer. Na de gelijkmaker hadden we nog 10 minuten. We bleven erin geloven, maar je hebt op zo’n ogenblik kleine geluksmomentjes nodig. Die kregen we niet.”

Van Bommel vol goede moed

Van Bommel zei nog alle hoop te hebben op een goede afloop. „Ik heb zelf in 2010 een WK-finale verloren. Dan duurt het vier jaar voor er mogelijk een herkansing komt. Dit is anders. Wij kunnen volgende week nog altijd kampioen worden. Het is een andere situatie, dat geef ik toe. Er is mentaal oplapwerk nodig, maar we gaan door.”

Geen Stengs

Antwerp speelt volgende week zondag op de slotdag bij Genk zonder Calvin Stengs. De Nederlandse oud-speler van AZ is geschorst. Doelpuntenmaker Vincent Janssen werd bovendien vervangen met een blessure. „Dat zijn tegenvallers”, aldus Van Bommel. „Calvin is er zeker niet bij. Hij is een bepalende speler, iemand die uit het niets iets kan creëren. Dat is een gemis.”