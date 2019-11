Twee Nederlanders in beste elftal EK-kwalificatie

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum hebben zich in het FedEx Performance Zone Team of the Qualifiers gespeeld in de kwalificatie. Samen met Engeland is Oranje met twee spelers hofleverancier.

Wijnaldum maakte acht goals en gaf twee assists. Met zijn doelpunten werd hij topscoorder van Oranje in de kwalificatiereeks. Depay scoorde zes goals en gaf maar liefst acht assists.

Doelman: Pyatov (Oekraïne)

Verdediging: Ramos (Spanje), Demiral (Turkije) en Sigurdsson (IJsland)

Middenveld: Kousoulos (Cyprus), Wijnaldum, Bernardo Silva (Portugal) en Zahavi (Israel)

Aanval: Depay, Sterling (Engeland) en Kane (Engeland)