ADO Den Haag niet verder met trainer Alan Pardew

„De club en de 58-jarige oefenmeester hebben in goed overleg besloten om de samenwerking volgend seizoen niet voort te zetten”, meldt ADO op de website. Ook assistent-coaches Chris Powell (50) en Paul Butler (34), van wie de contracten ook aflopen, zullen niet terugkeren in Den Haag.

Pardew werd in december aangesteld bij ADO Den Haag als opvolger van de opgestapte Alfons Groenendijk. Hij kreeg de opdracht de club te behoeden voor degradatie. Pardew haalde zes punten uit zijn eerste acht duels. De Haagse club eindigde op de zeventiende plaats in de afgebroken eredivisie, maar hoeft niet te degraderen.

„Ik koester positieve gevoelens voor deze club en heb genoten van de passie van de fans”, zegt Pardew. „Ik kijk terug op een mooi avontuur in Nederland. Het is jammer dat de samenwerking eindigt, maar ik wens ADO Den Haag veel succes in de toekomst.”

„Alan heeft vier maanden geleden zijn nek uitgestoken door de klus bij ADO Den Haag aan te nemen in een zeer lastig seizoen voor de club. Daar hebben wij veel respect voor, wat ook geldt voor zijn staat van dienst in het voetbal”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi.