Dumoulin begint aan ’tweede deel van carrière’

Tom Dumoulin: „Ik zit nu veel beter in mijn vel."

Tom Dumoulin maakt woensdag zijn rentree in het peloton. De openingsetappe van de Ronde van Valenca is voor de Limburger zijn eerste koersdag sinds hij in juli vorig jaar geblesseerd moest afstappen in het Criterium du Dauphine. In december blikte de Giro d’Italia-winnaar van 2017 in gesprek met Telesport terug op de zware periode die achter hem ligt.