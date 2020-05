Hertha-spelers lappen nieuwe gedragscodes voor juichen aan hun laars

„Ik hoop dat de mensen in de buitenwereld hiervoor begrip kunnen opbrengen”, liet trainer Bruno Labbadia weten. Hij debuteerde met succes op de bank bij Hertha, dat dankzij de ruime overwinning verder wegliep van de degradatiestreep.

Vooral bij het vieren van de treffers hadden de spelers van de Berlijnse ploeg ’ouderwets’ fysiek contact met elkaar, maar elkaar knuffelen en omhelzen is volgens de huidige richtlijnen absoluut niet de bedoeling. Op de andere velden in de Bundesliga werd het juichen op afstand over het algemeen wel goed toegepast, soms met een dansje erbij of even een aanraking met de ellebogen of vuisten.

„Die emoties horen er gewoon bij. Mijn ploeg was gewoon blij en gelukkig”, zei Labbadia, die zelf ook één van zijn assistenten even omarmde. Voor sancties wegens de fysieke contacten hoeft Hertha BSC in principe niet te vrezen. Het gaat hierbij slechts om aanbevelingen in het omvangrijke hygiëneprotocol dat voor de Bundesliga is opgesteld.