VIDEO - Aanvoerster Oranje scoort op zijn Ronaldinho's

Nederland kreeg vier minuten voor rust bij een 0-1 stand een vrije trap op flinke afstand van het vijandelijke doel. Spitse zette zich achter de bal, terwijl de koppers van Oranje het strafschopgebied bevolkten. De middenveldster van FC Twente keek nadrukkelijk naar haar medespeelster en gaf vervolgens met een armgebaar aan waar de bal zou komen.

Maar in plaats van een voorzet, besloot Spitse de bal in één keer naar de verre kruising te sturen. Met een prachtige boog vloog de bal over de Slowaakse keepster heen in het doel: 0-2. Oranje zou uiteindelijk met 0-5 winnen.

Het doelpunt van Spitse deed denken aan de treffer van Ronaldinho tegen Engeland op het WK van 2002. Bij een 1-1 stand wist hij de Engelse doelman David Seaman op gelijke wijze te verrassen (video).