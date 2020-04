Chris Froome opgelucht met nieuwe data Tour: ’Licht aan het einde van de tunnel’

„Het nieuws waar velen van ons op zaten te wachten. Eindelijk wat licht aan het einde van de tunnel.”

Het enthousiasme van ’Froomey’ kon echter niet bij iedereen op bijval rekenen. „Ik zie veel negativiteit en moedeloosheid op mijn tijdlijn”, tweette de Britse Keniaan een halfuur na zijn eerste tweet. „Ik weet dat deze periode hard geweest is voor ons allemaal, en dat wielrennen niet belangrijk is in vergelijking met andere dingen. Maar laten we hopen dat alles in de toekomst toch weer min of meer normaal kan worden.”

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. In 2018 zag hij zijn ploegmaat Geraint Thomas met de zege aan de haal gaan, terwijl hij vorig jaar geblesseerd moest toekijken hoe een andere ploegmaat - Egan Bernal - de gele trui pakte.