Dafne Schippers droomt nog van Spelen in Parijs: ’Niets mooiers dan zo’n race’

Dafne Schippers denkt ondanks haar chronische rugklachten nog altijd niet aan opgeven. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopt op deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, zegt ze in een interview met de NOS. „Echt, er is nog niets mooiers in het leven dan het lopen van een race in een uitverkocht stadion. Dat gevoel is zo absurd dat je het niet met woorden kunt omschrijven.”

Dafne Schippers. Ⓒ ANP/HH