Emotionele wereldtitel voor Zuid-Afrika

Zuid-Afrika komt daarmee met drie wereldtitels op gelijke hoogte met Nieuw-Zeeland dat eveneens drie keer wereldkampioen werd. De Zuid-Afrikanen namen twee keer minder deel omdat ze pas in 1995, na het afschaffen van de apartheid, welkom waren. Onder toeziend oog van toenmalig president Nelson Mandela werd de ploeg toen in eigen land meteen wereldkampioen door Nieuw-Zeeland te verslaan.

In 2007 volgde de tweede wereldtitel in een finale tegen Engeland. De herhaling van die eindstrijd kende zaterdag een eenzijdig verloop waarbij Zuid-Afrika steeds leidde omdat Handre Pollard na een misser in de tweede minuut vrijwel elke penaltykick raak schoot. Bij de Engelsen deed Owen Farrell dat ook maar net iets minder vaak.

Bij een stand van 18-12 bezorgde Makazole Mapimi Zuid-Afrika in de 68e minuut de eerste try. Na de daaropvolgende conversie stond het 25-12 en was de finale eigenlijk al beslist. Een try van Chelsin Kolbe, eveneens met een benutte conversie van Pollard, zorgde voor de 32-12-eindstand.

Pollard was zo goed voor 22 van de 32 Zuid-Afrikaanse punten. Bij Engeland, dat Kyle Sinckler nadat hij even buiten bewustzijn was geweest zag afhaken, kwamen alle punten van Farrell. Zuid-Afrika, dat voor het eerst in drie WK-finales uit een try scoorde, had het eerste duel van het WK op 21 september verloren van Nieuw-Zeeland. De titelverdediger strandde echter in de halve finales tegen een geweldig spelend Engeland, dat op basis van die wedstrijd als favoriet gold voor de finale. Maar tegen de Zuid-Afrikanen stuitten de heel wat minder imponerende Engelsen op een muur en kwam het alleen kort voor rust in de buurt van de achterlijn.

De zege voor de Zuid-Afrikanen kwam niet meer in gevaar waarna Siya Kolisi voor ruim 70.000 toeschouwers de eerste zwarte aanvoerder van de Springbokken werd die de Webb Ellis Cup in ontvangst mocht nemen.