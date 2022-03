Glory-event gestaakt na rellen: ’Het is een ramp’

Binnenland

Politie maakt dronken indringer in huis wakker en wordt bespuugd

De politie in het Zeeuwse Kruiningen heeft midden in de nacht een dronken man gearresteerd die in andermans huis op de bank in slaap was gevallen en weigerde de woning te verlaten. Nadat agenten de man wakker hadden weten te krijgen, werden ze door hem bespuugd en bedreigd met de dood.