Eíndelijk wint Sainz na 150 Formule 1-races: ’Weet niet wat ik moet zeggen’

Sainz startte de race ook al voor het eerst van poleposition, maar het zag er lang niet naar uit dat hij die pole ook zou verzilveren. Max Verstappen was sneller tot aan het moment dat de Nederlandse wereldkampioen schade kreeg aan zijn auto en snelheid inleverde. Ook Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc was eigenlijk sneller. Halverwege de race gaf de Spanjaard zelfs zonder morren de leiding over aan de Monegask.

Een safetycar op tien ronden voor het einde bood Sainz de kans om snel een pitstop te maken en verse banden te nemen. Na de herstart bleek dat een gouden greep, want Leclerc was niet naar binnen gegaan en kon op zijn versleten banden weinig anders doen dan de snellere Sainz voorbij laten gaan. „En Lewis Hamilton had deze race ook kunnen winnen, begreep ik. Het was een moeilijke race, had in het begin weinig balans, maar die safetycar gaf mij plotseling de kans toch nog voor de overwinning te gaan en die kans heb ik gegrepen.”