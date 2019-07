Humphrey Mijnals (88) overleden

Dat gebeurde in 1960, ver voor Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids en Patrick Kluivert.

Omhaal

Mijnals werd in 1930 geboren in Suriname en speelde daar voor SV Robinhood. USV Elinkwijk haalde hem in 1956 naar Nederland. Mijnals debuteerde op 3 april voor het Nederlands elftal in een duel met Bulgarije. Hij viel op met een prachtige omhaal.

Mijnals speelde drie interlands voor Oranje en 45 duels voor de nationale ploeg van Suriname. In 1999 werd hij gekozen tot Surinaams voetballer van de eeuw. Hij kreeg bovendien op 24 augustus 2008 de Sportpenning van de gemeente Utrecht.