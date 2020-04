Moise Kean haalt zich woede op hals met ’lockdown party’

De Italiaanse aanvaller deelde via een geheime groep in Snapchat filmpjes van het feestje bij hem thuis. Op de beelden is te zien hoe de aanwezige vrouwen, vermoedelijk ingehuurde modellen, sexy dansjes verrichten. De Engelse krant Daily Star Sunday heeft de video inmiddels in het bezit.

Everton, waar Marcel Brands technisch directeur is, heeft furieus gereageerd en zal Kean vermoedelijk een hoge boete geven.

„De club is geschokt vanwege het feit dat een speler van het eerste elftal de richtlijnen van de regering en het clubbeleid heeft genegeerd”, stelt de clubleiding in een officiële verklaring.

„De club heeft richting de speler zijn teleurstelling uitgesproken en duidelijk gemaakt dat dergelijke acties volstrekt onaanvaardbaar zijn. De geweldige zorgverleners in ons land verdienen respect voor hun werk en opofferingen. De beste manier om respect te tonen, is door simpelweg de richtlijnen te volgen.”