Goud Schulting in Almaty op 1500 meter, ook weer winst Van ’t Wout

Schulting was in de finale een klasse apart. Op enkele ronden voor het einde nam ze de leiding en stond deze niet meer af. Choi Min-jeong uit Zuid-Korea eindigde als tweede en een andere Zuid-Koreaanse, Kim Gilli, passeerde de finishlijn als derde. Yara van Kerkhof, die haar eerste A-finale schaatste, werd zesde.

Schulting nam door haar zege de leiding in de wereldbekerstand over van landgenote Xandra Velzeboer, die zich ziek heeft afgemeld voor de races in Kazachstan.

Derde wereldbekerzege op rij shorttracker Van 't Wout

Jens van 't Wout heeft zijn derde wereldbekerzege op rij te pakken. De Nederlander won in Almaty (Kazachstan) de finale van de 1000 meter. Hij won ook al het goud op de 500 en 1500 meter bij de vorige wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City (Verenigde Staten).

Van 't Wout schaatste aan de leiding toen de Zuid-Koreaanse favoriet Park Ji-won achter hem ten val kwam en een gaatje liet naar de rest van het veld. De 21-jarige moest heel even de koppositie afstaan, maar heroverde die met nog een paar ronden te gaan en hield stand tot aan de finish.

Van 't Wout klom in de stand van de wereldbeker naar de derde plaats. De Zuid-Koreaan Hong Kyung-hwan leidt in dat klassement. Hij won in Almaty de 1500 meter voor de Belg Stijn Desmet en zijn landgenoot Kim Tae-sung. Friso Emons finishte als vierde in de A-finale.