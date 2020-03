RB Leipzig maakt excuses aan weggestuurde Japanse fans

Tijdens de thuiswedstrijd van zondag tegen Bayer Leverkusen (1-1) verwijderden stewards een aantal Japanse fans, omdat ze bang waren dat zij besmet waren met het coronavirus.

„De beveiliging was geïnstrueerd groepen mensen die vanwege hun afkomst een risico vormden intensiever te controleren. Helaas is dit mede door de grote onzekerheid die op dit moment bestaat over dit onderwerp verkeerd opgevat in het geval van onze Japanse gasten”, meldt RB Leipzig in een verklaring.

„Onze excuses hiervoor. We willen graag rechtzetten wat er is gebeurd en proberen al contact te leggen met de betrokken mensen en hen uit te nodigen voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.” De Japanners hadden te horen gekregen dat het geld van hun kaartjes teruggestort zou worden.

