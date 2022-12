Zwemster Steenbergen grijpt WK-brons op 100 meter vrije slag

Het goud was voor Siobhan Bernadette Haughey. De zwemster uit Hongkong realiseerde een tijd van 1.51,65. De Canadese Rebecca Smith pakte in 1.52,24 het zilver. Het verschil met Steenbergen was minimaal.

Steenbergen had ook al brons veroverd op de 100 meter vrije slag. Daarnaast won ze twee bronzen medailles op de 4x50 meter vrije slag en op de 4x50 meter vrije slag in de gemengde estafette. Ze sloot haar toernooi zondag af met de vierde plek in de finale op de 4x100 meter wisselslag. Samen met Kira Toussaint, Tes Schouten en Maaike de Waard haalde ze maar liefst ruim 5 seconden af van het eerder op de dag gezwommen nationale record: 3.47,70.

Steenbergen had zich als snelste (1.52,83) van alle finalisten geplaatst voor de strijd om de medailles, maar kwam in de Australische avond niet in de buurt van die tijd. „Het was een beetje slordig. Vanochtend zwom ik juist heel makkelijk en gingen de keerpunten heel goed”, keek ze terug op haar voorlaatste race. „Het was allemaal iets minder en nu baal ik wel dat ik maar vier honderdsten van het zilver af zit.”

Over het hele toernooi was ze meer dan tevreden. Steenbergen, die afgelopen zomer de EK langebaan in Rome verliet met vier gouden medailles, reeg in Melbourne de persoonlijke en nationale records aaneen. „Ik ben natuurlijk superblij over dit WK. Het verliep veel beter dan ik had verwacht. Het gaat echt heel goed.”

De Waard zevende

Maaike de Waard is bij de WK kortebaan in Melbourne als zevende geëindigd in de finale op de 100 meter vlinderslag. Ze zette een tijd neer van 56,52 seconden. Het goud was voor de Canadese Margaret MacNeil in 54,05, een nieuw wereldrecord.

De Amerikaanse Torri Huske (54,75) en de Zweedse Louise Hansson (54,87) pakten respectievelijk zilver en brons.

De Waard komt ook nog in actie in de finale van de 4x100 meter wisselslag. Datzelfde geldt voor Kira Toussaint die in de finale van de 200 meter rugslag als achtste finishte in 2.05,20. Het goud was voor de Australische Kaylee McKeown in 1.59,26. De Amerikaanse Claire Curzan (2.00,53) werd tweede, de Canadese Kylie Masse (2.01,26) derde.