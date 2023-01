Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben allemaal even Tarzan gespeeld’ FC Twente-trainer Ron Jans nog in wachtkamer over zijn toekomst

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ron Jans en Ricky van Wolfswinkel gaan vrijdagavond met FC Twente op jacht naar de eerste driepunter van 2023. Ⓒ Getty Images

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Ron Jans is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Twente en is daarmee na Dick Lukkien de langst dienende trainer in de Eredivisie. De 64-jarige Jans kruist vanavond de degens met Lukkien, als FC Emmen op bezoek komt in Enschede bij de hervatting van de Eredivisie. Na een ongewone voorbereiding op de tweede seizoenshelft heeft de ervaren trainer hoge verwachtingen voor het restant van het seizoen.