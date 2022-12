Clashes met Argentinië: ’gauchos’ in 1974 horendol gespeeld in Gelsenkirchen

Na een sobere groepsfase in West-Duitsland, waarin alleen de 4-1 zege op Bulgarije tot de verbeelding had gesproken, openbaart het totaalvoetbal van Oranje zich op 26 juni 1974 voor de eerste keer in volle glorie op het wereldtoneel. Argentinië, vooraf beschouwd als een listige horde, wordt in Gelsenkirchen horendol gespeeld: 4-0.

Exact een maand eerder hadden de gauchos in een oefenwedstrijd in het Amsterdamse Olympisch Stadion al pijnlijk kennisgemaakt met de ploeg van Rinus Michels en de zijnen: 4-1. Maar in het Parkstadion is het krachtverschil nog vele malen groter, zo goed speelt het Nederlands elftal. De Argentijnen mogen van geluk spreken dat ze slechts vier goals om de oren krijgen.

Twee Oranje-spelers steken er op deze kletsnatte woensdag met kop en schouders bovenuit: aanvoerder Johan Cruijff, jarenlang Ajax-icoon maar inmiddels spelend voor FC Barcelona, en Feyenoord-frontman Willem van Hanegem.

De openingstreffer is één van de beroemdste goals van Cruijff. De legende in wording plukt een pass van Van Hanegem fraai uit de lucht, nadat Wim Rijsbergen een Zuid-Amerikaanse uitbraak onschadelijk heeft gemaakt en Rob Rensenbrink de bal bij De Kromme heeft ingeleverd. Cruijff kapt doelman Carnevali gedecideerd uit, ontwijkt handig een snoeiharde Latijnse tackle van de doelman en schiet de bal uit de draai met links binnen. Triomfantelijk steekt hij zijn rechterarm in de lucht.

Als Ruud Krol, uit een afgeslagen corner, en goudhaantje John Rep de zege al hebben veiliggesteld, is het slotakkoord opnieuw aan de twee maestro’s. Van Hanegem schiet na een Rotterdams een-tweetje met Wim Jansen nog op Carnevali, maar Cruijff volleert de rebound vanaf de zijkant van het strafschopgebied in het verlaten doel (4-0). Het passende slot van een weergaloze voetbalshow.

Gelsenkirchen, 26 juni 1974: Nederland-Argentinië 4-0 (2-0). 12. Cruijff 1-0; 25. Krol 2-0; 73. Rep 3-0; 88. Cruijff 4-0.