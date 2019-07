Bertens simpel verder op Wimbledon

De als vierde geplaatste Nederlandse versloeg Mandy Minella dinsdagavond in twee sets. De Luxemburgse Mandy Minella, de 33-jarige nummer 98 van de wereld, ging op het Centre Court met 6-3 en 6-2 ten onder.

Minella, die in haar loopbaan pas één zege op Wimbledon heeft geboekt, bood Bertens met agressief spel anderhalve set aardig partij. Bertens plaatste op 2-2 in de tweede set een break en liep vervolgens snel weg. Na 67 minuten maakte ze het af met een netbal.

Bertens neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend.

Bertens hoopt in Londen op haar eerste succes van het jaar op grandslamniveau. Op de Australian Open bleef ze in de tweede ronde steken en op Roland Garros gaf ze in dezelfde ronde op wegens een virus.

Vorig jaar haalde Bertens de kwartfinales op Wimbledon.