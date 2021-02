Doelpunt Siem de Jong niet genoeg voor zege Heerenveen op Groningen

FC Groningen moest het in het Abe Lenstra Stadion doen zonder trainer Danny Buijs die in thuisquarantaine zat, omdat hij afgelopen week in aanraking was geweest met iemand, die later positief testte op corona. Daardoor kregen de spelers van FC Groningen niet de gebruikelijke verbale ondersteuning, waar Buijs in coronatijd beroemd om is geworden. Zijn assistent Adrie Poldervaart, die de honneurs waarnam, liet zich beduidend minder horen in Heerenveen.

De eerste helft was voor de thuisploeg, die op de slechte grasmat goed voetbal liet zien. De gouden driehoek van SC Heerenveen was weer van grote waarde voor de Friezen. Vlak voor rust legde Joey Veerman de bal met akelige precisie op het hoofd van spits Henk Veerman, die de bal goed teruglegde voor de inlopende Siem de Jong. Het betekende de eerste competitiegoal in het shirt van SC Heerenveen voor de zesvoudig Oranje-international, die eerder 67 Eredivisiegoals maakte in dienst van Ajax (61) en PSV (6).

De Jong trof afgelopen woensdag ook al tweemaal doel bij het bekerspektakel tegen Feyenoord. Het is voor het eerst sinds oktober 2017 dat De Jong op de Nederlandse velden twee wedstrijden op rij het doel wist te vinden.

Als De Jong fit blijft, zullen daar nog heel wat goals bijkomen, want de samenwerking tussen de routinier en beide Veermannen biedt volop potentie. Ook Lasse Schöne stond weer aan de aftrap bij de Friezen. SC Heerenveen creëerde volop kansen en zag Joey Veerman de paal treffer, voordat Siem de Jong voor de terechte voorsprong zorgde.

Schöne voor Kongolo

Na rust maakte Schöne plaats voor Rodney Kongolo. Het spelbeeld sloeg om in de tweede helft. FC Groningen werd de bovenliggende partij en het wachten was op de gelijkmaker. Goede kansen waren aan Tomas Suslov en spits Jørgen Strand Larsen niet besteed. Daarop besloot Adrie Poldervaart de jonge Zweed Paulos Abraham in te brengen. De 18-jarige linksbuiten, die voor 2 miljoen is overgenomen van het Zweedse AIK, kreeg prompt een grote kans na goed voorbereidend werk van Mo El Hankouri, maar Abraham verzuimde in zijn tweede invalbeurt voor FC Groningen zijn eerste goal te maken.

Poldervaart haalde vervolgens El Hankouri, na rust de gevaarlijkste Groningse aanvaller, naar de kant, tot grote verbazing en ergernis van de oud-Feyenoorder. Larsen leek FC Groningen langszij te brengen, maar zijn kopbal trof de lat boven doelman Erwin Mulder. De terechte gelijkmaker kwam er alsnog. Mulder had geen antwoord op een afstandsknal van Suslov, die ervoor zorgde dat nummer zes FC Groningen een voorsprong van acht punten (met een wedstrijd minder gespeeld) houdt op de noordelijke rivaal. Bijna had FC Groningen die kloof nog verder vergroot, want in de 90e minuut kopte Larsen rakelings over.

Bekijk ook: Heerenveen schakelt in krankzinnig bekerduel Feyenoord uit

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie