Trotse Wiegman wil vrolijke Oranje-fans zien

De voorgaande wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1) leverden Oranje weliswaar twee zeges op, maar ook heel wat kritiek op het veelal matige spel. „We liggen heel erg onder een vergrootglas. Na het winnen van het EK zijn we al twee jaar heel zichtbaar. Dit toernooi is zo groot, dat iedereen er ook wat van vindt”, aldus Wiegman.

„Hoe je het ook wendt of keert, dat is nieuw voor ons. Dat is moeilijk, maar we moeten daarmee leren omgaan. We hebben vandaag laten zien dat het team beter gaat functioneren als we heel veel strijd leveren en als de veldbezetting goed is. Het is niet zo dat we per se mensen de mond willen snoeren. Iedereen mag zijn mening hebben. We willen vooral de mensen laten genieten, dat ze vrolijk worden van ons spel. En bovenal willen we winnen. Gelukkig is dat weer gelukt.”

Weer zorgde een invalster voor de beslissing, dit keer Lineth Beerensteyn. „Lineth viel weer goed in. Ze kwam gelijk als een duveltje uit een doosje voor haar tegenstander en tikte de bal in. Ik ben blij dat ik zo kan wisselen en spelers met kwaliteit kan inbrengen”, zei Wiegman. „Maar uiteindelijk was dit weer een teamprestatie. Deze wedstrijd tegen een topland als Canada, uit de top vijf van de wereld, bevestigt dat we op de goede weg zijn.”

