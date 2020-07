Nairo Quintana met de schrik vrij bij aanrijding trainingsritje

„Nairo Quintana is op training door een voertuig aangereden. Zodra dat mogelijk is, geven we jullie meer informatie over zijn gezondheidstoestand”, zo tweette het team.

De kopman van Arkéa Samsic, die zich momenteel voorbereidt op de Ronde van Frankrijk, legde in zijn vaderland een trainingstocht af van Tunja naar Motavita. Quintana was het slachtoffer van een „verkeerd manoeuvre” van een chauffeur, zo stelde Mery Mozo, de burgemeester van Motavita. In die stad gebeurde de aanrijding. Aan Blu Radio verklaarde de burgemeester dat Quintana „buiten gevaar” is. De winnaar van de Giro 2014 en de Vuelta 2015 heeft wel last van „pijn aan een knie” en „schrammen op een elleboog.”

Quintana is naar huis teruggekeerd, waar hij nog medisch zal verzorgd worden.

Quintana zou normaal gesproken dit weekend in actie komen in de virtuele Ronde van Frankrijk. De Colombiaan maakte begin dit seizoen indruk door onder meer de laatste etappe van Parijs-Nice te winnen, één van de laatste koersen voor de onderbreking omwille van de coronacrisis.

De kopman van Arkéa-Samsic moet afwachten wanneer hij weer naar Europa mag reizen, vanwege regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wil op 7 augustus deelnemen aan Tour de l'Ain.