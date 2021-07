Henk Grol: ‘De wereld zakte onder mijn voeten weg’

Henk Grol weet dat zijn loopbaan erop zit. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Wát een deceptie. Vijf jaar lang werkte Henk Grol met heel veel bloed, zweet en tranen toe naar de Olympische Spelen van Tokio, het toernooi dat een prachtig sluitstuk van zijn ellenlange carrière had moeten worden. Maar na 25 seconden in zijn eerste partij lag de 36-jarige zwaargewicht op zijn rug. Ippon. Klaar. Over. ,,En dan zakt de wereld onder je voeten weg”, verzucht Grol in de kelder van de Budokan Arena.