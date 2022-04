Premium Het beste van De Telegraaf

Jamilon Mülders smeert liever boterhammen dan dat hij eindbaas speelt Duitse bondscoach laat Oranje lachen

Door Steven Kooijman

Cornerspecialiste Yibbi Jansen, met witte haarband, is het stralende middelpunt na de voltooiing van haar hattrick tegen de VS. Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Een bont gezelschap hockeysters dat voor Oranje moet doorgaan, stapt deze week in het vliegtuig voor een ’blitzbezoek’ aan India. Het gros van de speelsters dat afgelopen weekeinde in het Wagener Stadion in de Pro League kat en muis speelde met de Verenigde Staten (3-0 en 10-0), blijft achter in eigen land. Net als bondscoach Jamilon Mülders.