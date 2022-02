Yvon Mvogo naar de bank, Noni Madueke keert ook terug in basis Keeperssoap PSV duurt voort: trainer Roger Schmidt kiest nu weer voor Joël Drommel

EINDHOVEN - PSV-trainer Roger Schmidt twijfelde na de blunder Yvon Mvogo tegen AZ of hij de juiste keeper wel was voor de Eindhovenaren. Hij had de Zwitser juist net opgesteld en Joël Drommel naar de reservebank verwezen. De Duitse oefenmeester is daarvan teruggekomen. Voor de bekerwedstrijd, vanavond om 19 uur in Eindhoven tegen NAC Breda, heeft hij doodleuk weer gekozen voor Drommel.