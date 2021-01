Luuk de Jong met Sevilla langs Linares en opvallende doelman

Met Luuk de Jong, Karim Rekik en Oussama Idrissi in de basis won de ploeg van coach Julen Lopetegui met 2-0 bij Linares, een club die uitkomt op het derde niveau in Spanje.

Óscar Rodríguez en Fran Lara maakten de doelpunten voor 2000 toegestane toeschouwers. De laatste is van Linares en schoot de bal uit een voorzet van Idrissi per ongeluk langs zijn eigen doelman. Die keeper was overigens - vooral in de warming-up - een nogal opvallende verschijning in het doel van Linares.

Eerder op de avond waren Celta bij Ibiza (5-2) en Getafe bij Córdoba (1-0) wel onderuit gedaan bij clubs uit de ’Segunda B’, het derde niveau in Spanje.