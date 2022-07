PSV casht fors voor flop Scamacca

Bij zijn komst in 2015 viel op De Herdgang te beluisteren dat PSV misschien wel een nieuwe Ibrahimovic in de dop had binnengehaald, maar de Italiaanse spits wist in Eindhovense dienst de verwachtingen niet in te lossen. De boomlange aanvaller (inmiddels 1,95 meter), die op zijn zestiende voor een paar ton was overgenomen van AS Roma, had te vaak ruzie met de bal en bleef steken op drie potjes voor Jong PSV. Na tweeënhalf seizoen werd Scamacca voor een half miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Sassuolo. Later zou de spits nog even als huurling opduiken bij PEC Zwolle, waarvoor zijn inbreng met slechts tien duels ook beperkt zou blijven.

Na die moeizame fase in zijn carrière heeft de inmiddels 23-jarige Scamacca zich de afgelopen jaren goed doorontwikkeld. Afgelopen seizoen kon hij na huurperiodes bij Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli en Genoa zijn kunsten eindelijk vertonen in het shirt van Sassuolo en dat werd een succes met zestien goals in 36 wedstrijden in de Serie A, terwijl de geboren Romein inmiddels ook al zeven interlands voor de Italiaanse nationale ploeg achter zijn naam heeft. Het zorgde ervoor, dat Scamacca ineens een gewilde speler is. Paris Saint-Germain was in de markt voor hem, maar uiteindelijk gaat West Ham United met de spits aan de haal. Scamacca is na Sébastien Haller (50 miljoen) en Felipe Anderson (38 miljoen) de duurste inkomende transfer ooit voor West Ham. Voor het Italiaanse Sassuolo is het de duurste uitgaande transfer aller tijden.

Door de meevaller met Scamacca is het totaal aan transferinkomsten van PSV in deze transferzomer opgevoerd naar 19 miljoen euro. Eerder werd Mario Götze voor 4 miljoen euro overgenomen door Eintracht Frankfurt, nam FC Twente Michal Sadilek definitief over voor 1,5 miljoen euro en werd Ritsu Doan voor 8,5 miljoen euro verkocht aan SC Freiburg. Ook heeft PSV financieel meegeprofiteerd van de verkoop van oud-PSV-speler Steven Bergwijn door Tottenham Hotspur aan Ajax. Dat gaat om circa 1 miljoen euro.

PSV gaf zelf deze transferwindow tot nu toe zes miljoen euro aan afkoopsommen uit. Zowel voor Luuk de Jong als Guus Til moest een vergoedingssom van 3 miljoen euro worden betaald, waarbij het bedrag in het geval van Til door bonussen kan oplopen richting 4 miljoen euro. Alle andere nieuwelingen werden transfervrij gecontracteerd (Xavi Simons, Walter Benitez en Boy Waterman) of gehuurd (Jared Branthwaite, Savio en Ki-Jana Hoever).