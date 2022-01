Sport Kort: Anish Giri wint zonder te spelen omdat tegenstander mondkapje weigert

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiër Ryding bezorgt Britten eerste wereldbekerzege ooit

15.21 uur: Dave Ryding is zaterdag de eerste skiër geworden die voor Groot-Brittannië een wereldbekerwedstrijd heeft gewonnen. De 35-jarige Brit won de slalom in het Oostenrijkse skioord Kitzbühel. Na de zesde plaats in de eerste run was hij bij zijn tweede optreden de snelste van allemaal. De Noor Lucas Braathen sprong bij zijn tweede optreden van de negende naar de tweede plaats.

Braathen had vorige week al op wonderbaarlijke wijze de slalom in Wengen gewonnen toen hij na de eerste run slechts 29e stond. Zijn landgenoot Henrik Kristoffersen werd derde, ook na een knappe inhaalrace vanaf de 24e positie.

In de 55-jarige geschiedenis van de wereldbeker had nooit eerder een Britse skiër een wedstrijd gewonnen. Ryding was twee keer tweede, onder meer in 2017 in Kitzbühel, en een keer derde. "Ik ben 35, maar ik ben er altijd in blijven geloven. Ik heb het nooit opgegeven. Die eerste overwinning mee naar Groot-Brittannië nemen, daar kun je alleen van dromen", zei Ryding.

Schaker Doebov weigert mondkapje, Giri krijgt zege cadeau

15.06 uur: Anish Giri heeft zonder te spelen zijn partij in de zevende ronde van Tata Steel Chess gewonnen. Zijn Russische tegenstander Daniil Doebov kwam niet opdagen. Doebov was gevraagd met een mondkapje op te spelen, maar weigerde dat uit principe, meldde de organisatie van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

De Nederlandse grootmeester Giri krijgt zodoende een punt cadeau en klimt naar voorlopig de vierde plaats. De partijen in de zevende ronde staan op punt van beginnen.

Bij Doebov was in zijn naaste omgeving iemand besmet met corona en om die reden had de toernooileiding na overleg met de hoofdarbiter aan de Rus gevraagd met een mondkapje op te spelen. Dit uit veiligheid voor zijn tegenstander Giri.

Doebov gaf aan dat hij principieel niet met een mondkapje wil spelen en liet verstek gaan bij aanvang van de partij. De 25-jarige Moskoviet testte zaterdagmiddag overigens negatief bij een sneltest. De uitslag van de PCR-test die eveneens bij hem was afgenomen, is nog niet bekend.

Vlot herstelde Mbappé speelklaar voor Paris Saint-Germain

14.51 uur: Kylian Mbappé kan zondag gewoon meedoen bij Paris Saint-Germain tegen Stade Reims in de Franse Ligue 1. De aanvaller ondervond deze week hinder van een hamstringblessure, maar hij is hersteld en zit bij de wedstrijdselectie. Ook Lionel Messi is speelklaar, zei coach Mauricio Pochettino van PSG in aanloop naar het duel.

„Ik ben tevreden met de manier waarop de blessure van Mbappé is geheeld”, aldus Pochettino. „We zullen zondag zien of hij al dan niet klaar is om in de basis te staan.”

Messi kan tegen Reims zijn eerste wedstrijd van dit jaar spelen. De Argentijn bracht de feestdagen door in eigen land en testte bij terugkeer in Frankrijk positief op het coronavirus. Hij kwam daardoor in 2022 nog niet in actie. „Hij heeft deze week goed getraind. Het is geweldig om hem terug in de ploeg te hebben”, aldus Pochettino over zijn sterspeler.

Ook doelman Keylor Navas is er weer bij na een coronabesmetting, maar Georginio Wijnaldum niet. De Nederlandse middenvelder is door een enkelblessure enkele weken uitgeschakeld. De Braziliaan Neymar ontbreekt ook nog vanwege een enkelblessure.

Herstelde skiester Goggia toont vorm voor Spelen

13.54 uur: Ruim drie weken voordat ze in Beijing haar olympische titel op de afdaling verdedigt, heeft de Italiaanse skiester Sofia Goggia haar dominantie op het onderdeel onderstreept. Goggia won de afdaling om de wereldbeker op haar thuispiste in Cortina d’Ampezzo. Dat was haar vierde wereldbekerzege in vijf wedstrijden op het snelheidsonderdeel.

Goggia was in de Dolomieten net iets sneller dan de Oostenrijkse Ramona Siebenhofer. De Tsjechische Ester Ledecka werd derde. De 29-jarige Italiaanse leidt riant in de stand om de wereldbeker afdaling. In de algemene rangschikking staat ze derde, maar het verschil met leidster Mikaela Shiffrin en naaste belager Petra Vlhova is groot. De Amerikaanse en de Slowaakse kwamen beiden niet in actie op de afdaling.

Goggia reageerde emotioneel op haar overwinning, een week na haar zware val in Zauchensee. „Het was een moeilijke week. Ik heb fysiotherapie gedaan van ’s morgens 7 tot ’s avonds 7. Ik kon niet lopen”, vertelde ze. „Toen ik zag dat ik hier gewonnen had, sloeg mijn hart over. Het is een van de mooiste overwinningen uit mijn loopbaan.”

Atletiekbond laat 22 Russen toe in internationale wedstrijden

13.44 uur: De internationale atletiekbond World Athletics heeft van 22 Russische atleten de aanvraag gehonoreerd om onder neutrale vlag in internationale wedstrijden uit te komen. Het gaat onder anderen om olympisch en drievoudig wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene en polsstokhoogspringster Anzjelika Sidorova, wereldkampioene van 2019 en winnares van zilver op de Spelen van Tokio. Zij hadden vorig jaar ook al dispensatie gekregen. De Russische atletiekbond blijft ondertussen geschorst.

De 22 atleten hebben voldaan aan alle voorwaarden rond dopingregelgeving. Een beperking is dat Rusland, dat al sinds 2015 geschorst is na een dopingschandaal, voor de zes grote atletiekevenementen van dit jaar slechts twintig atleten mag inschrijven. Het betreft onder meer de WK indoor in Belgrado, de WK in Eugene en de EK in München.

Voor andere wedstrijden geldt die beperking niet. Rusland is als land ook niet welkom op de Winterspelen van Beijing, waar wel een aantal wintersporters onder neutrale vlag uitkomt.

Snowboardlegende Shaun White voor vijfde keer naar Spelen

11.44 uur: Drievoudig olympisch kampioen snowboarden Shaun White gaat in Beijing voor de vijfde keer deelnemen aan de Winterspelen. De 35-jarige Amerikaan slaagde er na een moeizaam seizoen toch in een plaatsje te verwerven in de ploeg die de Verenigde Staten vanaf 4 februari vertegenwoordigt in China.

White veroverde olympische titels op de halfpipe in 2006, 2010 en 2018 en werd vierde in 2014. Hij werd afgelopen seizoen gehinderd door een enkelblessure en raakte ook nog besmet met het coronavirus. Daardoor bestond de kans dat hij selectie zou mislopen. Pas vorige week, tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax, voldeed hij met een finaleplaats aan de eis. Een week later volgde de verwachte aanwijzing voor de Winterspelen in Beijing. „Het is elke keer anders. Ik focus me nu op slimmer trainen, meer nog dan op harder trainen. Ik luister naar mijn lichaam en weet wanneer ik vol kan gaan of juist gas moet terugnemen”, meldde White.

Brazilië eist vaccinatie bij voetballers in hoogste divisies

08.49 uur: Voetballers in de hoogste klassen van Brazilië moeten komend seizoen gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land (CBF) besloten na overleg met de gezondheidsautoriteiten.

De vier hoogste divisies beginnen aan hun competitie in april. De clubs hebben inmiddels een brief gehad van de bond met de nieuwste richtlijnen. Een daarvan is de verplichting „om een volledig vaccinatiebewijs tegen Covid-19 voor te leggen aan de medische commissie van de CBF.” De Braziliaanse bondscoach Tite meldde onlangs al dat hij Atlético Madrid-speler Renan Lodi niet zal selecteren voor de komende WK-kwalificatieduels omdat de verdediger niet volledig gevaccineerd is tegen corona.