Sport Kort: Marathonschaatsers Hekman en Bakker winnen in Eindhoven

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Marathonschaatsers Hekman en Bakker winnen in Eindhoven

22.40 uur: Gary Hekman heeft de tiende wedstrijd van de Marathon Cup gewonnen. Hij was in Eindhoven na 125 ronden de sterkste in de eindsprint. Sjoerd den Hertog eindigde als tweede en Harm Visser kwam als derde over de finish. Voor Hekman was het zijn eerste seizoenszege. Door fysieke problemen kon hij lange tijd geen hoofdrol vervullen in het marathoncircuit. Den Hertog bleef leider in het klassement.

Bij de vrouwen zegevierde Bianca Bakker voor de tweede keer op rij. Na tachtig ronden kwam de Friezin als eerste over de finish, gevolgd door Lisa van der Geest en Brit Qualm. Van der Geest verstevigde haar leidende positie in het klassement om de Marathon Cup.

Van Foreest herstelt zich met zege na twee nederlagen

19.27 uur: Schaker Jorden van Foreest heeft zich knap hersteld van twee nederlagen op rij bij Tata Steel Chess. De titelverdediger won in Wijk aan Zee in de zevende ronde met wit van Santosh Gujrathi Vidit uit India. Enigszins in tijdnood deed Vidit een foute zet, die Van Foreest direct afstrafte.

De 22-jarige Groninger kon de zege goed gebruiken na de verliespartijen tegen de Rus Sergej Karjakin in de zesde ronde en de Azerbeidzjaan Sjakhrijar Mamedjarov in de vijfde. Vorig jaar won hij het toonaangevende toernooi dat wel het ’Wimbledon van het schaken’ wordt genoemd. Hij was de eerste Nederlandse winnaar na Jan Timman in 1985. In de tussenstand klom Van Foreest naar de middenmoot met 3,5 punten uit zeven partijen.

„Ik speel alsof ik in een achtbaan zit. Ik dacht dat ik een wat meer solide schaker zou zijn, maar niets is minder waar gezien mijn drie nederlagen en drie zeges hier”, zei Van Foreest na afloop. „Als je twee keer achter elkaar verliest, is het mentaal lastig om dat van je af te zetten en je volledig te richten op de volgende wedstrijd. Ik wilde tegen Vidit geen rare dingen doen omdat ik geen zin had nog een keer te verliezen, maar het draaide onbedoeld toch uit op een gekke partij, waarin het gelukkig goed afliep voor mij.”

Eerder op de dag kreeg landgenoot Anish Giri de zege cadeau omdat zijn Russische tegenstander Daniil Dubov niet kwam opdagen. De Rus, die in contact was geweest met iemand met corona, weigerde gehoor te geven aan het verzoek van de toernooileiding om met een mondkapje op te spelen. Giri klom dankzij het punt naar de gedeelde derde plaats.

Magnus Carlsen boekte zijn derde winstpartij. Hij rekende met de zwarte stukken af met de 16-jarige Indiër Rameshbabu Praggnanandhaa en kwam in zijn eentje aan de leiding met 5 punten. De Noorse wereldkampioen lijkt serieus werk te maken van zijn achtste eindzege in Wijk aan Zee.

Hordeloper Smet loopt limiet voor WK indoor Belgrado

19.05 uur: Koen Smet heeft zich verzekerd van deelname aan de WK indooratletiek in maart in Belgrado. De Amsterdammer liep in Manchester in een extra race over 60 meter horden 7,69 seconden en dat was onder de limiet van 7,72. Smet liep eerder op dag in de reguliere finale 7,73. Smet is al de tweede atleet die zich kwalificeert voor de titelstrijd. Liam van der Schaaf kwam vrijdagavond op hetzelfde onderdeel tot 7,72 bij een indoorwedstrijd in Lyon. Voor Van der Schaaf was het ook een persoonlijk record. Benthe König haalde in Manchester uit met de kogel. De atlete noteerde een afstand van 18,21 meter en daarmee bleef ze negen centimeter verwijderd van de limiet voor de WK indoor. Ze plaatste zich wel voor de EK outdoor komende zomer in München.

De WK indooratletiek in de Servische hoofdstad zijn van 18 tot en met 20 maart. Vier jaar geleden vond de mondiale titelstrijd voor het laatst plaats in Birmingham. De kampioenschappen van 2020 in het Chinese Nanjing werden vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast. Nanjing krijgt het toernooi nu in 2023.

FC Emmen verslaat NAC Breda en stijgt naar tweede plek

18.24 uur: FC Emmen heeft in de Keuken Kampioen Divisie de tweede plek overgenomen van Excelsior. De Drentse ploeg won op eigen veld met 2-0 van middenmoter NAC Breda. Excelsior verloor vrijdag met 3-0 bij Jong PSV. FC Emmen heeft nu 2 punten meer dan de nummer 3 uit Rotterdam. Koploper FC Volendam, dat vrijdag met 1-0 won bij MVV, heeft 7 punten meer dan FC Emmen en een wedstrijd meer gespeeld.

FC Emmen leidde tegen NAC Breda bij de rust al met 2-0. Aanvaller Reda Kharchouch had een groot aandeel in de voorsprong. Hij verrichtte eerst fraai voorbereidend werk bij de openingsgoal van Jari Vlak in de 32e minuut. Kort daarna kwam Kharchouch zelf tot scoren met een mooie omhaal. Na de pauze kregen beide ploegen kansen op een treffer. In de stand kwam echter geen verandering meer.

Veel coronabesmettingen De Comoren in aanloop naar achtste finale

17.47 uur: De voetballers van De Comoren kennen allesbehalve een ideale aanloop naar de achtste finale op de Afrika Cup, maandag tegen gastland Kameroen. Negen spelers en drie stafleden hebben positief getest op het coronavirus. Onder de besmette spelers zijn ook de twee enige doelmannen die in de selectie van De Comoren zitten.

De Afrika Cup kent zaterdag een rustdag. Het toernooi gaat zondag verder met de eerste twee achtste finales, tussen Burkina Faso en Gabon en tussen Nigeria en Tunesië.

Ploeggenoten Salah en Mané treffen elkaar in play-offs voor WK

16.48 uur: Liverpool-aanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané treffen elkaar in de play-offs voor deelname aan het wereldkampioenschap. Egypte en Senegal werden zaterdag tijdens de loting in Douala in Kameroen, tijdens de Afrika Cup, aan elkaar gekoppeld.

Kameroen, met de bij Ajax vertrekkende doelman André Onana, lootte Algerije. Verder speelt Ghana tegen Nigeria, Mali tegen Tunesië en Marokko tegen de Democratische Republiek Congo.

De play-offs, over twee wedstrijden, staan eind maart op het programma. De vijf winnaars plaatsen zich voor het WK, dat halverwege november in Qatar begint.

Curlers plaatsen zich voor WK in Las Vegas

16.36 uur: De Nederlandse curlingmannen mogen in april meedoen aan het wereldkampioenschap in Las Vegas. Wouter Gösgens, Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Alexander Magan verzekerden zich zaterdag van een ticket in de play-offs van de WK-kwalificatie.

Oranje liet de eerste kans in de play-offs tegen Rusland liggen, 6-3 verlies. Tegen Finland stelde het team van bondscoach Shari Leibbrandt daarna, dankzij een zege van 9-4, deelname alsnog veilig.

Het is de vijfde keer op rij dat de Nederlandse curlers meedoen aan het WK. Bij de vorige vier edities eindigde het team respectievelijk als elfde, tiende, tiende en twaalfde.

Nederland wist zich onlangs bij het curlen niet te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Skiër Ryding bezorgt Britten eerste wereldbekerzege ooit

15.21 uur: Dave Ryding is zaterdag de eerste skiër geworden die voor Groot-Brittannië een wereldbekerwedstrijd heeft gewonnen. De 35-jarige Brit won de slalom in het Oostenrijkse skioord Kitzbühel. Na de zesde plaats in de eerste run was hij bij zijn tweede optreden de snelste van allemaal. De Noor Lucas Braathen sprong bij zijn tweede optreden van de negende naar de tweede plaats.

Braathen had vorige week al op wonderbaarlijke wijze de slalom in Wengen gewonnen toen hij na de eerste run slechts 29e stond. Zijn landgenoot Henrik Kristoffersen werd derde, ook na een knappe inhaalrace vanaf de 24e positie.

In de 55-jarige geschiedenis van de wereldbeker had nooit eerder een Britse skiër een wedstrijd gewonnen. Ryding was twee keer tweede, onder meer in 2017 in Kitzbühel, en een keer derde. „Ik ben 35, maar ik ben er altijd in blijven geloven. Ik heb het nooit opgegeven. Die eerste overwinning mee naar Groot-Brittannië nemen, daar kun je alleen van dromen”, zei Ryding.

Schaker Doebov weigert mondkapje, Giri krijgt zege cadeau

15.06 uur: Anish Giri heeft zonder te spelen zijn partij in de zevende ronde van Tata Steel Chess gewonnen. Zijn Russische tegenstander Daniil Doebov kwam niet opdagen. Doebov was gevraagd met een mondkapje op te spelen, maar weigerde dat uit principe, meldde de organisatie van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

De Nederlandse grootmeester Giri krijgt zodoende een punt cadeau en klimt naar voorlopig de vierde plaats. De partijen in de zevende ronde staan op punt van beginnen.

Bij Doebov was in zijn naaste omgeving iemand besmet met corona en om die reden had de toernooileiding na overleg met de hoofdarbiter aan de Rus gevraagd met een mondkapje op te spelen. Dit uit veiligheid voor zijn tegenstander Giri.

Doebov gaf aan dat hij principieel niet met een mondkapje wil spelen en liet verstek gaan bij aanvang van de partij. De 25-jarige Moskoviet testte zaterdagmiddag overigens negatief bij een sneltest. De uitslag van de PCR-test die eveneens bij hem was afgenomen, is nog niet bekend.

Vlot herstelde Mbappé speelklaar voor Paris Saint-Germain

14.51 uur: Kylian Mbappé kan zondag gewoon meedoen bij Paris Saint-Germain tegen Stade Reims in de Franse Ligue 1. De aanvaller ondervond deze week hinder van een hamstringblessure, maar hij is hersteld en zit bij de wedstrijdselectie. Ook Lionel Messi is speelklaar, zei coach Mauricio Pochettino van PSG in aanloop naar het duel.

„Ik ben tevreden met de manier waarop de blessure van Mbappé is geheeld”, aldus Pochettino. „We zullen zondag zien of hij al dan niet klaar is om in de basis te staan.”

Messi kan tegen Reims zijn eerste wedstrijd van dit jaar spelen. De Argentijn bracht de feestdagen door in eigen land en testte bij terugkeer in Frankrijk positief op het coronavirus. Hij kwam daardoor in 2022 nog niet in actie. „Hij heeft deze week goed getraind. Het is geweldig om hem terug in de ploeg te hebben”, aldus Pochettino over zijn sterspeler.

Ook doelman Keylor Navas is er weer bij na een coronabesmetting, maar Georginio Wijnaldum niet. De Nederlandse middenvelder is door een enkelblessure enkele weken uitgeschakeld. De Braziliaan Neymar ontbreekt ook nog vanwege een enkelblessure.

Herstelde skiester Goggia toont vorm voor Spelen

13.54 uur: Ruim drie weken voordat ze in Beijing haar olympische titel op de afdaling verdedigt, heeft de Italiaanse skiester Sofia Goggia haar dominantie op het onderdeel onderstreept. Goggia won de afdaling om de wereldbeker op haar thuispiste in Cortina d’Ampezzo. Dat was haar vierde wereldbekerzege in vijf wedstrijden op het snelheidsonderdeel.

Goggia was in de Dolomieten net iets sneller dan de Oostenrijkse Ramona Siebenhofer. De Tsjechische Ester Ledecka werd derde. De 29-jarige Italiaanse leidt riant in de stand om de wereldbeker afdaling. In de algemene rangschikking staat ze derde, maar het verschil met leidster Mikaela Shiffrin en naaste belager Petra Vlhova is groot. De Amerikaanse en de Slowaakse kwamen beiden niet in actie op de afdaling.

Goggia reageerde emotioneel op haar overwinning, een week na haar zware val in Zauchensee. „Het was een moeilijke week. Ik heb fysiotherapie gedaan van ’s morgens 7 tot ’s avonds 7. Ik kon niet lopen”, vertelde ze. „Toen ik zag dat ik hier gewonnen had, sloeg mijn hart over. Het is een van de mooiste overwinningen uit mijn loopbaan.”

Atletiekbond laat 22 Russen toe in internationale wedstrijden

13.44 uur: De internationale atletiekbond World Athletics heeft van 22 Russische atleten de aanvraag gehonoreerd om onder neutrale vlag in internationale wedstrijden uit te komen. Het gaat onder anderen om olympisch en drievoudig wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene en polsstokhoogspringster Anzjelika Sidorova, wereldkampioene van 2019 en winnares van zilver op de Spelen van Tokio. Zij hadden vorig jaar ook al dispensatie gekregen. De Russische atletiekbond blijft ondertussen geschorst.

De 22 atleten hebben voldaan aan alle voorwaarden rond dopingregelgeving. Een beperking is dat Rusland, dat al sinds 2015 geschorst is na een dopingschandaal, voor de zes grote atletiekevenementen van dit jaar slechts twintig atleten mag inschrijven. Het betreft onder meer de WK indoor in Belgrado, de WK in Eugene en de EK in München.

Voor andere wedstrijden geldt die beperking niet. Rusland is als land ook niet welkom op de Winterspelen van Beijing, waar wel een aantal wintersporters onder neutrale vlag uitkomt.

Snowboardlegende Shaun White voor vijfde keer naar Spelen

11.44 uur: Drievoudig olympisch kampioen snowboarden Shaun White gaat in Beijing voor de vijfde keer deelnemen aan de Winterspelen. De 35-jarige Amerikaan slaagde er na een moeizaam seizoen toch in een plaatsje te verwerven in de ploeg die de Verenigde Staten vanaf 4 februari vertegenwoordigt in China.

White veroverde olympische titels op de halfpipe in 2006, 2010 en 2018 en werd vierde in 2014. Hij werd afgelopen seizoen gehinderd door een enkelblessure en raakte ook nog besmet met het coronavirus. Daardoor bestond de kans dat hij selectie zou mislopen. Pas vorige week, tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax, voldeed hij met een finaleplaats aan de eis. Een week later volgde de verwachte aanwijzing voor de Winterspelen in Beijing. „Het is elke keer anders. Ik focus me nu op slimmer trainen, meer nog dan op harder trainen. Ik luister naar mijn lichaam en weet wanneer ik vol kan gaan of juist gas moet terugnemen”, meldde White.

Brazilië eist vaccinatie bij voetballers in hoogste divisies

08.49 uur: Voetballers in de hoogste klassen van Brazilië moeten komend seizoen gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land (CBF) besloten na overleg met de gezondheidsautoriteiten.

De vier hoogste divisies beginnen aan hun competitie in april. De clubs hebben inmiddels een brief gehad van de bond met de nieuwste richtlijnen. Een daarvan is de verplichting „om een volledig vaccinatiebewijs tegen Covid-19 voor te leggen aan de medische commissie van de CBF.” De Braziliaanse bondscoach Tite meldde onlangs al dat hij Atlético Madrid-speler Renan Lodi niet zal selecteren voor de komende WK-kwalificatieduels omdat de verdediger niet volledig gevaccineerd is tegen corona.