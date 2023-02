Zakaria Labyad over laatste periode bij Ajax: ’Het was alsof ik niet meer bestond’

Labyad had de zaak aangespannen om het inkomensverlies te verhalen op Ajax en de club de kosten van zijn operatie en revalidatie te laten betalen, omdat de blessure onder werktijd was ontstaan.

De speler eiste een bedrag van circa 80.000 euro vanwege de gemaakte medische kosten en ruim 800.000 euro aan gederfde inkomsten, maar de claims zijn afgewezen en Labyad heeft circa 50.000 euro moeten terugbetalen aan Ajax, dat de operatiekosten had voorgeschoten. Advocaat Joes Blakborn, die Labyad zakelijk terzijde staat, heeft een andere visie. „Het was voor ons een principiële zaak. Als je kosten moet maken vanwege een ongeval tijdens het werk, dan vind ik dat de werkgever die kosten voor zijn rekening moet nemen.”

Bekijk ook: Ajax is Zakaria Labyad geen geld verschuldigd om knieblessure

Labyad is nog altijd teleurgesteld over de manier waarop Ajax met hem is omgegaan, nadat hij ernstig geblesseerd raakte. „Op het moment dat ik geblesseerd raakte, was het alsof ik niet meer bestond, terwijl mijn contract nog ruim twee maanden doorliep. Ik heb vanaf het begin alles alleen moeten doen. Er was geen begeleiding van de dokter of een fysio. Al was er maar een keer een belletje geweest met de vraag hoe het ging. Maar er was helemaal niks.”