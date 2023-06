Alle Tour-ploegen en -renners: Carapaz kopman EF Education

Bekijk hieronder alle selecties:

Team EF Education-EasyPost

EF Education-EasyPost start met Richard Carapaz als kopman. De Giro-winnaar van 2019 uit Ecuador, die in 2021 als derde eindigde in de Ronde van Frankrijk, krijgt hulp van onder anderen de Colombiaan Rigoberto Uran en de Amerikaan Neilson Powless.

De ploeg van teambaas Jonathan Vaughters bestaat verder uit de Italiaan Alberto Bettiol, de Deen Magnus Cort, de Costaricaan Andrey Amador, de Colombiaan Esteban Chaves en de Brit James Shaw. EF won vorig jaar een Touretappe met Cort. De selectie betekent dat er geen Tour-deelname is van Julius van den Berg en Marijn van den Berg.

„Deze Tour is lastig te voorspellen, zeker met de eerste dagen in Bilbao”, zegt Vaughters. „Ik ben enthousiast over het team omdat het zo dynamisch en flexibel is. We weten waar Richard toe in staat is en dat hij goed kan racen en reageren. We zullen hem steunen, maar zullen ook onze opties openhouden als het om aanvallen gaat. Powless reed in de vorige Tour meer kilometers in de aanval dan wie dan ook en we hopen dat hij de volgende stap kan zetten. Magnus en Rigo zijn etappewinnaars.”

Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel en de Belgische sprinter Jasper Philipsen krijgen in de Tour de France hulp van Ramon Sinkeldam. De 34-jarige renner is een van de zes ploeggenoten van de twee kopmannen van Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Frankrijk. Naast Sinkeldam maakte de Belgische ploeg ook bekend dat de Belgen Quinten Hermans en Jonas Rickaert, de Deen Søren Kragh Andersen, de Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Michael Gogl de Tour rijden.

Voor Sinkeldam is het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste Tourstart was in 2018, in dienst van de Franse ploeg Groupama-FDJ. De wielrenner reed eerder dit voorjaar de Ronde van Italië. Daar moest hij door maagproblemen afstappen.

TotalEnergies

Voormalig wereldkampioen Peter Sagan start zaterdag met Team TotalEnergies voor het laatst in de Tour de France. De 33-jarige Slowaak, die bezig is aan zijn laatste seizoen als profrenner, is zevenvoudig winnaar van de groene puntentrui in de Ronde van Frankrijk. Hij won twaalf etappes.

Sagan begint in Bilbao met als ploeggenoten de Franse renners Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Pierre Latour en Anthony Turgis. Daarnaast komen de Belg Steff Cras, de Italiaan Daniel Oss en de Noor Edvald Boasson Hagen uit voor het Franse team.

De Franse wielerploeg Arkéa-Samsic start in de Tour de France met Warren Barguil en Clément Champoussin als kopmannen. De twee renners krijgen hulp van de Franse renners Anthony Delaplace, Simon Guglielmi, Matîs Louvel en Laurent Pichon. Arkéa-Samsic rijdt de Tour verder met de Belg Jenthe Biermans en de Italiaan Luca Mozzato.

Cofidis maakte maandag de laatste drie renners van de Tourselectie bekend. De ploeg had eerder al gemeld dat Guillaume Martin de kopman is en dat Bryan Coquard meegaat voor de sprints. Ook de Spanjaard Ion Izagirre en de Franse renners Alexis Renard en Axel Zingle wisten al dat ze de Tour gingen rijden. De ploeg heeft de selectie voltooid met de Franse renners Victor Lafay en Anthony Perez en met de Duitser Simon Geschke. De 37-jarige Geschke, die voor de elfde keer start in de Tour, won in 2015 namens Team Giant-Alpecin, het huidige Team DSM, een etappe.

AG2R-Citroën

AG2R-Citroën start opnieuw met de Australiër Ben O’Connor als kopman in de Tour de France. De 27-jarige Australiër, die in de Ronde van Frankrijk van 2021 als vierde eindigde, krijgt vanaf de start in Bilbao op 1 juli hulp van vier Franse wielrenners, twee Belgen en een Oostenrijker.

Naast O’Connor selecteerde teammanager Vincent Lavenu de Fransen Clément Berthet, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre en Nans Peters, de Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf en de Oostenrijker Felix Gall, die indruk maakte in de afgelopen Ronde van Zwitserland.

„We starten in Bilbao met grote ambities voor Ben O’Connor”, zei Lavenu over zijn kopman die vorig jaar na een val in de tweede etappe later moest opgeven. „Zijn derde plaats in het Critérium du Dauphiné bevestigt dat hij een van de beste klimmers ter wereld is. Met hem willen we een zo goed mogelijk algemeen klassement behalen. Ben werd in 2021 al eens vierde en we weten dat hij in staat is om opnieuw een hoofdrol te spelen.”

Voor de Belg Greg Van Avermaet, die bezig is aan zijn laatste jaar, is geen plaats in de Tourselectie. Lavenu zei dat Van Avermaet het al moeilijk had in het gebergte tijdens het voorbije Critérium du Dauphiné, „terwijl het parcours van de Tour zeer zwaar is.”

AG2R-Citroën behaalde vorig jaar een ritzege met de Luxemburger Bob Jungels. Die rijdt dit seizoen voor BORA-hansgrohe. „Uiteraard is een ritzege ook een van onze doelen”, zei Lavenu.

Astana

Cees Bol doet voor de vierde keer mee aan de Tour de France. De 27-jarige Nederlander maakt deel uit van de selectie van Astana. Bol deed in 2019 voor het eerst de Tour en deed ook in 2020 en 2021 mee. Vorig jaar ontbrak hij vanwege een positieve coronatest in de Ronde van Zwitserland, die kort voor de Tour werd verreden.

Mark Cavendish, die ook voor Astana fietst, doet voor de laatste keer mee aan de Tour de France. De 38-jarige Brit maakte een maand geleden bekend na dit jaar te stoppen met wielrennen. Cavendish hoopt komende maand zijn 35e etappezege in de Tour te behalen. De renner deelt nu nog het record met de Belg Eddy Merckx, die ook op 34 ritzeges staat.

De Kazach Alexei Loetsenko is de kopman van Astana. Twee jaar geleden eindigde hij als zevende in de Tour, vorig jaar als achtste.

De overige vijf renners van Astana voor de Tour zijn de Kazach Jevgeni Fedorov, de Italiaan Gianni Moscon, de Spanjaarden David De La Cruz en Luis Leon Sanchez en de Colombiaan Harold Tejada.

Ineos-Grenadiers

Oud-winnaar Egan Bernal keert terug in de Tour de France. Wielerploeg Ineos-Grenadiers heeft de Colombiaan opgenomen in de achtkoppige equipe voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint in de Spaanse stad Bilbao.

Bernal won de Tour in 2019. Begin 2022 raakte hij zwaargewond door een frontale botsing op een stilstaande bus en volgde een lange revalidatie. Dit seizoen liet hij zich alweer van voren zien. Hij eindigde deze maand als twaalfde in het Critérium du Dauphiné.

„Ik weet zeker dat veel mensen alles hebben gevolgd wat er met me is gebeurd sinds mijn ongeluk in januari vorig jaar en alles wat ik heb moeten doorstaan om de grootste beproeving in mijn leven te boven te komen. Deel uitmaken van het team voor de Tour stelt me gerust dat ik op weg ben om weer op mijn best te worden”, zei Bernal.

De Brit Tom Pidcock rijdt ook weer de Tour. De olympisch kampioen mountainbike maakte vorig jaar furore met winst in de etappe naar l’Alpe d’Huez. De Spanjaarden Jonathan Castroviejo, Omar Fraile en Carlos Rodríguez, de Pool Michal Kwiatkowski, de Colombiaan Daniel Martinez en de Brit Ben Turner zijn de andere renners in de Ineos-ploeg.

Vanwege het 25-jarige bestaan van Ineos maakte de ploeg een speciaal filmpje. Beroemde sporters als Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en George Russell en marathonloper Eliud Kipchoge presenteerden de namen van de Tour-equipe.

Tekst gaat verder onder de tweet

Movistar

Movistar begint met Enric Mas aan de komende Tour de France. Voor de Spanjaard wordt het zijn vijfde deelname.

Mas krijgt steun van zijn landgenoten Gorka Izagirre, Antonio Pedrero en Alex Aranburu. De overige Tourrenners zijn de Portugezen Nelson Oliveira en Ruben Guerreiro, de Oostenrijkse kampioen Gregor Mühlberger en de Amerikaan Matteo Jorgenson.

Tekst gaat verder onder de tweet

In de Tour van 2020 eindigde Mas als vijfde en in 2021 als zesde. Vorig jaar moest hij opgeven. Vervolgens werd hij achter Remco Evenepoel tweede in de Ronde van Spanje.

Lidl-Trek

Lidl-Trek zet in op de Deen Mattias Skjelmose voor het algemeen klassement in de komende Tour de France. De Italiaanse klimmer Giulio Ciccone gaat voor de bolletjestrui en de Deen Mads Pedersen is de sprint-troef in de ploeg, die voorheen als Trek-Segafredo in het peloton reed.

De Nederlander Bauke Mollema is er niet bij. Hij gaf vorige week zelf aan aan dat hij niet is geselecteerd voor de Tour. De ploeg bestaat verder uit de Belg Jasper Stuyven, de Fransman Tony Gallopin, de Spanjaard Juan Pedro López, de Luxemburger Alex Kirsch en de Amerikaan Quinn Simmons. Die laatste twee kroonden zich afgelopen weekend tot kampioen van hun land.

Skjelmose veroverde zondag de Deense titel op de weg. Hij deed al van zich spreken door de Ronde van Zwitserland te winnen. Ciccone zou eigenlijk de Ronde van Italië rijden, maar hij kon vanwege een coronabesmetting niet van start gaan.

UAE Team Emirates

Tweevoudig winnaar Tadej Pogacar krijgt in de komende Tour de France onder anderen steun van de Brit Adam Yates en de Pool Rafal Majka. UAE Team Emirates neemt verder de Italiaan Matteo Trentin, de Deen Mikkel Bjerg, de Oostenrijker Felix Grossschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Spanjaard Marc Soler mee.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Tim Wellens is er zoals verwacht niet bij. De Belg is onvoldoende hersteld van zijn sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen.

„Als team hebben we heel hard gewerkt richting de Tour”, aldus Pogacar, die na zijn zeges in 2020 en 2021 de eindzege vorig jaar aan de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma moest laten. „Alles is zoals het moet zijn, we hebben een erg goede groep. We zullen te maken krijgen met enkele serieuze concurrenten, maar dat is altijd zo in de grootste wedstrijden.”

Jumbo-Visma

De selectie van Jumbo-Visma voor de Tour de France kent geen verrassingen. De Deen Jonas Vingegaard is de kopman. Hij won de Ronde van Frankrijk vorig jaar.

Ook de namen van de zeven andere renners waren eerder al bekend. Het zijn Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, de Amerikaan Sepp Kuss, de Fransman Christophe Laporte en de Belgen Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Van Baarle zal zich zaterdag in startplaats Bilbao hullen in het rood-wit-blauw. Hij werd zondag in Sittard-Geleen Nederlands kampioen op de weg.

„Met zes ritzeges, de bolletjestrui en bovenal de groene en de gele trui overtroffen we vorig jaar onze stoutste verwachtingen. Ook dit jaar dromen we groot. Het is onze ambitie om het geel opnieuw naar Parijs te brengen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. „We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt. Met het winnen van de Giro kwam dit seizoen een droom van ons uit. Onze renners zijn op en top voorbereid om in de Tour een dubbelslag te verwezenlijken.”

De Sloveen Primoz Roglic won namens Jumbo-Visma de Ronde van Italië. Hij bevestigde eerder dat hij de Tour niet zou rijden en zich richt op de Ronde van Spanje.

Bekijk ook: Roglic slaat Tour en WK over en focust op Vuelta

De 26-jarige Vingegaard heeft dit seizoen zijn vorm al onderstreept met eindzeges in het Critérium du Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. Hij heeft ook al negen etappezeges op zijn naam. Kelderman lijkt ook over de benen voor een goede Tour te beschikken. Hij eindigde als vierde in de Ronde van Zwitserland.

De ploeg rijdt de Tour in een speciaal tricot. Het shirt is bezaaid met sterren, die de kracht van dromen moet weergeven.

Bahrain Victorious

Wout Poels rijdt zijn tiende Tour de France in dienst van Mikel Landa. De Spanjaard staat als kopman van wielerploeg Bahrain Victorious aan de start op 1 juli in Bilbao. Landa eindigde eerder twee keer als vierde in de Tour, in 2017 en 2020.

Voor de sprintetappes is de Duitser Phil Bauhaus de aangewezen persoon bij Bahrain. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn landgenoot Nikias Arndt. In de zogenoemde tussenetappes ziet de ploeg kansen voor de Brit Fred Wright en de Sloveen Matej Mohoric. In de bergetappes moet Landa behalve door Poels worden ondersteund door de Australiër Jack Haig. Pello Bilbao speelt daarbij ook een rol, maar hij mag zich ook op een goed klassement richten. Voor hem als Bask is de Tourstart op zijn geboortegrond extra speciaal.

Landa mikt op een plaats dicht bij het podium en hoopt op een ritzege. De ploeg beleefde een dramatische Ronde van Zwitserland door het overlijden van de Zwitser Gino Mäder na een val. „We zijn allemaal getroffen door het verlies van onze vriend en teamgenoot Gino. We moeten dit zien als extra motivatie om elke dag op ons best te zijn en proberen voor hem te racen en hem te eren”, zei Landa in een verklaring van de ploeg.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Israel - Premier Tech

Israel - Premier Tech gaat zonder Chris Froome naar de Tour de France. De wielerploeg zet dit jaar vooral in op ritzeges en kiest daarom voor andere renners. De 38-jarige Froome won de Tour vier keer, in 2013, 2015, 2016 en 2017. De Brit behaalde de laatste jaren, mede door de nodige blessures, weinig aansprekende resultaten. Hij moest de laatste editie van de Ronde van Frankrijk enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten door een coronabesmetting. De Ronde van Spanje reed Froome wel uit, maar zonder rol van betekenis te spelen.

Het team van Israel - Premier Tech bestaat uit de Belg Dylan Teuns, de Canadezen Michael Woods, Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiërs Simon Clarke en Nick Schultz, de Let Krists Neilands en de Nieuw-Zeelander Corbin Strong.

Tekst gaat verder onder de tweet

Team Jayco AlUla

Dylan Groenewegen doet namens Team Jayco AlUla mee. De 30-jarige sprinter staat dan voor de zesde keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. Groenewegen won in zijn loopbaan tot op heden vijf etappes. Vorig jaar schreef hij de derde rit op zij naam. In 2018 won hij namens Jumbo-Visma zelfs twee etappes en in 2017 en 2019 kwam hij ook eenmaal juichend over de finish.

„Ik heb tot nu toe een goed seizoen met zes overwinningen, dus ik ga goed voorbereid naar de Tour. Ik heb fijn gewerkt en me goed ontwikkeld met Luka Mezgec, dus we reizen met vertrouwen af. De benen zijn goed en het team is sterk, maar alles zal natuurlijk afhangen van de laatste meters van de etappes”, zei Groenewegen. „Vorig jaar was het speciaal om al zo vroeg te winnen en het zou mooi zijn als dat opnieuw lukt. Na het succes in de Giro is iedereen erg gemotiveerd.”

Groenewegen wordt bij Team Jayco AlUla vergezeld door onder anderen landgenoot Elmar Reinders, die op 31-jarige leeftijd zijn debuut gaat maken. Lawson Craddock, Luke Durbridge, Chris Harper, Chris Juul-Jensen, Luka Mezgec en Simon Yates zijn ook geselecteerd door de ploeg van Groenewegen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bekijk ook: Bauke Mollema voor het eerst in dertien jaar niet naar Tour

Intermarché-Circus-Wanty

Mike Teunissen gaat met het Belgische Intermarché-Circus-Wanty mee. De Nederlander deed twee jaar geleden voor het laatst mee, toen nog als renner van Jumbo-Visma. Teunissen won een rit in de Tour van 2019 en droeg twee dagen de gele leiderstrui.

Louis Meintjes is de kopman van Intermarché. De Zuid-Afrikaan krijgt gezelschap van onder anderen de Eritreeër Biniam Girmay, die op succes hoopt in de sprintetappes. De 23-jarige Girmay deed nog niet eerder mee aan de Ronde van Frankrijk. Meintjes eindigde al drie keer in de top-10 van de Tour. Vorig jaar werd hij zevende, in 2016 en 2017 achtste. De Duitser Georg Zimmermann moet hem in de zware etappes bijstaan.

Girmay, die vorige week een rit won in de Ronde van Zwitserland, wordt naast Teunissen bijgestaan door de Fransman Adrien Petit. De voormalige Portugese wereldkampioen Rui Costa doet voor de tiende keer mee aan de Tour. Hij won tot dusverre drie etappes. De Fransman Lilian Calmejane en de Nieuw-Zeelander Dion Smith maken de Tourploeg van Intermarché compleet. „Onze ambitie in deze Ronde van Frankrijk is om een ritzege te behalen en een renner in de top-10 van het klassement te hebben”, stelt ploegleider Aike Visbeek.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bora-hansgrohe

Danny van Poppel gaat met zijn Duitse ploeg Bora-hansgrohe naar de Tour de France. De Nederlandse renner maakt deel uit van de voorlopige selectie van zeven man. De ploeg wijst nog een achtste coureur aan.

De 29-jarige Van Poppel rijdt de Ronde van Frankrijk volgende maand samen met de Duitsers Emanuel Buchmann en Nils Politt, Oostenrijker Marco Haller, Jai Hindley uit Australië, de Luxemburger Bob Jungels en de Belg Jordi Meeus.

Het wordt voor Van Poppel zijn derde Tour op rij. Ook in 2013 en 2014 deed hij mee.

DSM

Team DSM gaat met de Fransman Romain Bardet als kopman naar de Tour. De Nederlandse wielerploeg mikt op een goed klassement voor de 32-jarige Fransman die al een keer tweede (2016) en derde (2017) werd in de Franse rittenkoers. Voor dagsuccessen in de massasprints vertrouwt de ploeg op de Australiër Sam Welsford. Nils Eekhoff is de enige Nederlandse renner in het team dat volgende week zaterdag in Bilbao aan de start staat.

Om Bardet in het hooggebergte zo lang mogelijk bij te staan zijn de Australiërs Matt Dinham, Chris Hamilton en de Amerikaan Kevin Vermaerke opgenomen in de Tourselectie.

Voor Bardet, die vorig jaar de Giro d’Italia als hoofddoel had maar daarin ziek werd, is de Tour dit jaar extra speciaal omdat met een rit naar de Puy-de-Dôme zijn geboortestreek wordt aangedaan.

Voor Welsford, dit jaar goed voor drie overwinningen in kleinere wedstrijden, is Eekhoff en van de helpers in de sprint naast de ervaren Duitser John Degenkolb en de Australiër Alex Edmondson. Voor de 25-jarige Noord-Hollander wordt het zijn derde Tourdeelname.

Bekijk hier de selecties en het volledige etappeschema in de Tour de France

Groupama-FDJ

Lars van den Berg is door wielerploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie voor de Tour de France. De 24-jarige renner uit De Meern maakt daarmee zijn debuut in de Franse rittenkoers. Van den Berg nam al wel twee keer deel aan de Giro d’Italia.

Kopman van het Franse team is de Fransman David Gaudu, de nummer vier van de Tour van vorig jaar. Een andere troef is zijn landgenoot Thibaut Pinot, die bezig is aan zijn laatste jaar als wielerprof.

Van den Berg viel dit jaar wegens ziekte uit in de Giro, die hij vorig jaar als 64e beëindigde. Hij is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van het Franse team.

Lotto Dstny

Pascal Eenkhoorn maakt op 26-jarige leeftijd zijn debuut in de Tour de France. De regerend Nederlands kampioen op de weg uit Genemuiden maakt deel uit van het achttal waarmee de Belgische wielerploeg Lotto Dstny in Bilbao aan de start staat.

Eenkhoorn wordt door de ploegleiding ingeschaald als een van de vrijbuiters die voor ritzeges gaan op iets lastiger terrein. In die rol maken ook de Belgen Victor Campenaerts en Maxim Van Gils deel uit van de Tourselectie. De Australiër Caleb Ewan is de man voor de massasprints waarbij hij hulp krijgt van de Belgen Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Frederik Frison en de Italiaan Jacopo Guarnieri.

Uno-X

Uno-X Pro Cycling Team heeft zijn Tourselectie bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Noorse ProTeam droomt van ritwinst, met Alexander Kristoff als voornaamste kandidaat voor dat succes. Uno-X kreeg van de tourorganisatie een zogenoemde wildcard om deel te nemen.

Het team, dat alleen Noorse en Deense renners heeft, werd daarmee beloond voor de doorgaans aanvallende rijstijl. De Noor Kristoff, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2015 en vorig jaar van de Scheldeprijs, is het speerpunt van de Tourploeg. Hij krijgt in de massasprints ondersteuning van zijn landgenoot Sören Waerenskjold. Voor het klassement heeft Uno-X Torstein Traeen.

Cofidis

De Franse wielerploeg Cofidis heeft de eerste vijf namen voor de Tour de France bekendgemaakt. De Fransman Guillaume Martin is aangewezen als kopman. Hij eindigde als zesde in het eindklassement van de Dauphiné. In 2021 werd hij achtste in de Tour. Vorig jaar moest hij de wedstrijd voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest.

Zijn landgenoten Bryan Coquard, Axel Zingle en Alexis Renard en de Spanjaard Ion Izagirre zijn ook zeker van een plek in de tourploeg. Cofidis maakt de andere namen later bekend.