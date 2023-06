Tour: bekijk hier alle renners en ploegen die bekend zijn

Bekijk hieronder alle selecties:

Groupama-FDJ

Lars van den Berg is door wielerploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie voor de Tour de France. De 24-jarige renner uit De Meern maakt daarmee zijn debuut in de Franse rittenkoers. Van den Berg nam al wel twee keer deel aan de Giro d'Italia.

Kopman van het Franse team is de Fransman David Gaudu, de nummer vier van de Tour van vorig jaar. Een andere troef is zijn landgenoot Thibaut Pinot, die bezig is aan zijn laatste jaar als wielerprof.

Van den Berg viel dit jaar wegens ziekte uit in de Giro, die hij vorig jaar als 64e beëindigde. Hij is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van het Franse team.

Lotto Dstny

Pascal Eenkhoorn maakt op 26-jarige leeftijd zijn debuut in de Tour de France. De regerend Nederlands kampioen op de weg uit Genemuiden maakt deel uit van het achttal waarmee de Belgische wielerploeg Lotto Dstny in Bilbao aan de start staat.

Eenkhoorn wordt door de ploegleiding ingeschaald als een van de vrijbuiters die voor ritzeges gaan op iets lastiger terrein. In die rol maken ook de Belgen Victor Campenaerts en Maxim Van Gils deel uit van de Tourselectie. De Australiër Caleb Ewan is de man voor de massasprints waarbij hij hulp krijgt van de Belgen Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Frederik Frison en de Italiaan Jacopo Guarnieri.

Uno-X

Uno-X Pro Cycling Team heeft zijn Tourselectie bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Noorse ProTeam droomt van ritwinst, met Alexander Kristoff als voornaamste kandidaat voor dat succes. Uno-X kreeg van de tourorganisatie een zogenoemde wildcard om deel te nemen.

Het team, dat alleen Noorse en Deense renners heeft, werd daarmee beloond voor de doorgaans aanvallende rijstijl. De Noor Kristoff, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2015 en vorig jaar van de Scheldeprijs, is het speerpunt van de Tourploeg. Hij krijgt in de massasprints ondersteuning van zijn landgenoot Sören Waerenskjold. Voor het klassement heeft Uno-X Torstein Traeen.

Cofidis

De Franse wielerploeg Cofidis heeft de eerste vijf namen voor de Tour de France bekendgemaakt. De Fransman Guillaume Martin is aangewezen als kopman. Hij eindigde als zesde in het eindklassement van de Dauphiné. In 2021 werd hij achtste in de Tour. Vorig jaar moest hij de wedstrijd voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest.

Zijn landgenoten Bryan Coquard, Axel Zingle en Alexis Renard en de Spanjaard Ion Izagirre zijn ook zeker van een plek in de tourploeg. Cofidis maakt de andere namen later bekend.

Groupama-FDJ

Thibaut Pinot mag voor de tiende en laatste keer deelnemen aan de Tour de France in eigen land. De 33-jarige klimspecialist is door zijn ploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie. Pinot is drievoudig etappewinnaar in de Tour en kende in 2014 zijn beste editie met de derde plek in het klassement. Pinot is bezig aan zijn laatste wielerjaar.

Pinot moet kopman David Gaudu gaan assisteren, die vorig jaar vierde werd in het eindklassement. De hele ploeg is rond de 26-jarige Fransman gebouwd, waardoor er geen plek is voor topsprinter Arnaud Démare.

Bekijk hier de selecties en het volledige etappeschema in de Tour de France