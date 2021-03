Goed nieuws voor Ronald Koeman: trainer geniet vertrouwen van nieuwe FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta

Laporta richtte ook het woord tot Lionel Messi, de sterspeler die in het bezit is van een aflopend contract en afgelopen zomer al wilde vertrekken. „Ik houd van jou”, zei de voorzitter die in het verleden een nauwe band met Johan Cruijff had. „Heel Barcelona houdt van jou. We gaan er alles aan doen om Messi bij Barcelona te houden. Want hij is de beste speler in de geschiedenis van Barcelona. Wat hij ook beslist, het is uiteindelijk goed. Maar we gaan het proberen.”

Barcelona is dit seizoen nog in de race om de landstitel en winst van de nationale beker, na een matige start. De club kampt ook met een schuld van 1,2 miljard euro. „Daar zijn we bezorgd over”, zei Laporta. „We hebben een plan en zullen moedige beslissingen nemen.”

Laporta moest een garantie van 125 miljoen euro overleggen om voor de tweede keer als voorzitter van Barcelona aan de slag te mogen gaan. Hij kreeg financiële hulp van de bekende Catalaanse zakenman Jose Elias.