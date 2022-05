Premium Het beste van De Telegraaf

Ploeg Schmidt op laatste benen naar climax Fysieke problemen spelen PSV parten in beslissende fase titelstrijd

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Voor Vinicius zit het seizoen erop. Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - PSV mag nog altijd hopen op een sensationele ontknoping van de titelstrijd maar de fysieke staat van de selectie van trainer Roger Schmidt baart zorgen voor de beslissende laatste weken van de competitie. De lijst van afwezigen wordt alleen maar langer en dat had tegen Willem II duidelijk zijn weerslag op het spel. In een weinig imponerend duel won PSV met 4-2, waardoor de achterstand op Ajax wel weer is teruggebracht tot vier punten.