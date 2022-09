Alcaraz na historisch late nachtpartij naar halve finale US Open

De eerste set verliep betrekkelijk eenvoudig voor Alcaraz. Hij was simpelweg steeds net iets te sterk voor Sinner, maar de Italiaan vocht zich in de tweede set en sleepte die na een zeer intense tiebreak binnen, ondanks in totaal vijf setpunten voor Alcaraz. In de derde set werd het alleen maar een intensere wedstrijd tussen beiden met soms waanzinnige punten van allebei de kanten van de baan.

Alcaraz leek met een break op 5-5 de set naar zich toe te trekken, maar Sinner richtte zich op. Hij brak terug en won vervolgens de tiebreak met 7-0, waardoor hij de set naar zich toetrok. Vervolgens sloeg Sinner - die zelfs een reeks van 12 punten op een rij haalde - toe door aan het begin van de vierde set Alcaraz direct te breaken.

Nieuw vaatje

De Spanjaard zat even in de put en leek geslagen. Toch vond hij nog een vaatje met goede punten op de service van Sinner en dus kwam hij terug tot 3-3. Niet voor het eerst deze wedstrijd bleef Sinner onverstoorbaar, want direct dwong hij zijn tegenstander wéér tot het inleveren van zijn servicegame. Dus kon hij bij 5-4 serveren voor de set, waar hij zelfs een matchpoint kreeg. Maar mede door twee eigen fouten van Sinner kwam Alcaraz toch weer terug tot 5-5. Waar Sinner er eerder in uitblonk om onverstoorbaar terug te slaan, was dat nu niet het geval en moest hij een vijfde set gaan spelen, slechts enkele minuten nadat hij op de drempel van de halve eindstrijd stond.

Jannik Sinner. Ⓒ ANP/HH

Alcaraz leek de overhand weer te hebben in de wedstrijd, maar uiteraard zaten er ook de in de slotset de nodige twists. Uiteindelijk mocht Alcaraz, ondanks dat Sinner eerst nog een break voorsprong nam, bij 5-3 voor de wedstrijd serveren. Er zat geen nieuwe omwenteling meer in het vat en Alcaraz sloeg zich voor het eerst in zijn loopbaan naar de halve finale van een grandslamtoernooi.

Jongste nummer 1 ooit

Alcaraz maakt door zijn overwinning nog steeds kans om de nieuwe nummer een van de wereld te worden. De Spanjaard zou dan de jongste tennisser zijn die de toppositie verovert. Ook de Noorse tennisser Ruud en de in New York reeds uitgeschakelde Rafael Nadal maken nog kans op de toppositie.

Frances Tiafoe is uiteindelijk misschien wel de grote winnaar van deze wedstrijd. De Amerikaan schakelde in drie sets Andrey Rublev uit en heeft een stuk minder lang op de baan gestaan in aanloop naar de halve finale.

Geloof bij Alcaraz

„Ik geloofde in mezelf en in mijn spel”, zei de Spanjaard na afloop van de meer dan vijf uur durende wedstrijd. Alcaraz wist dat het beëindigen van een wedstrijd in de kwartfinales in New York moeilijk zou zijn. Het lukte Sinner immers niet om een matchpoint te verzilveren. „Ik probeerde rustig te blijven, ook al was dat heel lastig”, zei Alcaraz, die in de vijfde set wel toesloeg op zijn eerste matchpoint.

Meteen na zijn overwinning kon de Spanjaard nog niet zeggen hoe hij het voor elkaar had gekregen. „Het was een partij met een heel hoog niveau. Sinner is een geweldige speler, zijn spel was ook ongelofelijk.” De 19-jarige tennisser bedankte vooral ook het publiek in het Arthur Ashe Stadion. „Ik zal nooit ophouden te zeggen dat al mijn overwinningen hier mede komen door het publiek. De steun die ik kreeg op de lastige momenten in de hele wedstrijd was ongelofelijk.”

In zijn partij in de halve finale neemt hij het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, die na Rafael Nadal ook Andrey Rublev de baas was. Alcaraz verwacht opnieuw een zware wedstrijd. „Tiafoe heeft Rafa verslagen en Rublev in drie sets. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen en het is ook heel speciaal voor hem. Ik ga nu eerst van dit moment genieten en rust pakken.”

Swiatek naar halve finale

De Poolse Iga Swiatek heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-3 7-6 (4).

De 21-jarige Swiatek neemt het bij de laatste vier op tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. Vorig jaar schopte Swiatek, tweevoudig winnares van Roland Garros, het niet zo ver. Toen verloor ze in de vierde ronde in New York.

Iga Swiatek. Ⓒ ANP/HH

„Ik verwachtte helemaal niets aan het begin van dit toernooi”, zei de Poolse. „Ik werk hard en houd mijn verwachtingen laag. Vandaag was een heel zware wedstrijd en ik denk dat het niveau hoog was, dus ik ben best blij dat ik het heb gered.”

Goede returns

Swiatek had twee keer de kans om het in haar eigen servicegame af te maken in de tweede set, maar dat lukte haar niet. Pegula wist beide keren terug te knokken. „Ik probeerde haar terug te drukken, maar ze is heel goed in het slaan van returns, dus de druk lag ook bij mij. Daarom eindigde het in een tiebreak.” Daarin sloeg ze op 6-4 toe.

De als eerste geplaatste tennisster verwacht opnieuw een lastige partij, tegen Sabalenka. „Het wordt zwaar, ook al heb ik de laatste wedstrijden tegen haar gewonnen”, keek ze vooruit.” Ik weet dat ze in goede vorm steekt en ik moet klaar staan voor snelle services en harde ballen, maar ik heb het gevoel dat ik die vlakke ballen tegen Jessie ook heb ervaren vandaag. Ik zal er klaar voor zijn.”