Giedo van der Garde interviewt coureurs vlak na de race in Zandvoort

De afgelopen edities nam Van der Garde ook al interviews voor zijn rekening, maar toen na de kwalificatiesessie op zaterdag. Beide keren pakte Verstappen pole position. Vandaag is David Coulthard de interviewer van dienst.

Verstappen finishte dit seizoen elke keer nog in de top-3. Van de twaalf races won hij er tien en in de andere twee Grand Prixs eindigde hij als tweede. In theorie is - zoals het er nu voor staat - de race in Japan op 24 september de eerste mogelijkheid dat Verstappen zijn derde wereldtitel binnenhaalt. Eerst volgen nog de races in Zandvoort, Monza en Singapore.