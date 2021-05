Kiki Bertens is titelhouder-af in Madrid na nederlaag tegen Russische

In de eerste set brak Bertens in de derde game de service van Kudermetova, maar de nummer 10 van de wereldranglijst kon haar voorsprong niet vasthouden. Ze leverde zowel in de achtste als de tiende game haar opslag in.

Ook in de tweede set kon Bertens niet profiteren van een snelle break. Ze moest twee servicebeurten op rij aan Kudermetova laten, waarna de 24-jarige Russin de winst veiligstelde op haar eerste matchpoint.

1-1 na twee duels

Zo staat het na twee duels tussen Bertens en Kudermetova 1-1. Vorig jaar won de Nederlandse tijdens het toernooi van Sint-Petersburg in de achtste finale van haar Russische opponente: 6-1 6-2.

Bertens was donderdag aan het toernooi begonnen met een zege op de 15-jarige Victoria Jiménez Kasintseva uit Andorra: 6-4 6-0. Voor de Nederlandse was het haar eerste overwinning van dit jaar op de WTA Tour. Bertens wist twee weken geleden wel te winnen in de Billie Jean King Cup in Den Bosch. Ze kwam echter slechts op een van de twee dagen in actie, omdat ze hinder ondervond van een achillespeesblessure.

In 2019 schreef Bertens het toernooi in Madrid op haar naam. Ze versloeg destijds in de finale de Roemeense kopvrouw Simona Halep. Vorig jaar ging het toernooi in de hoofdstad van Spanje niet door in verband met de uitbraak van het coronavirus.