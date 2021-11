’Lisandro Martinez is niet een heel mooie speler, maar heel belangrijk met irritante slidings’

Doel

„Met Lars Unnerstall staat er echt iemand in de goal bij FC Twente”, zegt de enkelvoudig international. „Ik vind hem het hele seizoen al goed keepen. Het is grappig hoe snel het kan gaan in het voetbal. Jasper Cillessen was er bij Oranje ineens helemaal niet meer bij, maar keepte de laatste interland ineens weer. Unnerstall was om bepaalde kwaliteiten afgeschreven bij PSV, maar je ziet nu hoe goed en belangrijk hij kan zijn.”

Defensie

„Als rechtsback heb ik Milan van Ewijk staan van Heerenveen. Het is mooi hoe hij zich ontwikkelt. Hij komt heel lief over, maar doet wat hij moet doen en geeft altijd alles. Dat is knap voor iemand die nog niet zo lang geleden in de top van de amateurs speelde. De stap naar het betaald voetbal moet men niet onderschatten. Ik denk dat hij nog wel een stapje zou kunnen maken. Denzel Dumfries is daarbij natuurlijk het beste voorbeeld.”

„Gernot Trauner heb ik rechts centraal achterin staan. Dat is echt zo’n speler die een elftal nodig heeft. Doet geen domme dingen, maar alleen de goede. Komt uit het buitenland, maar is bij een club als Feyenoord heel snel iemand geworden die nu als één van de eersten op het bord staat.”

„Lisandro Martinez was echt aan het beuken bij Ajax. Niet een heel mooie speler, maar heel belangrijk met irritante slidings. Heeft zichzelf toch weer belangrijk gemaakt. Hij speelde niet veel vorig seizoen, maar ik zag de bank van Ajax en daar zit dan Nicolas Tagliafico. Twee jaar geleden nog één van de grote mannen. Het kan snel gaan, beide kanten op.”

„Als linksback heb ik Tyrell Malacia. Hij komt vanuit de jeugd, dat gaat dan met vallen en opstaan, maar hij heeft het al tot Oranje geschopt. Ik was erbij tijdens zijn basisdebuut tegen Manchester City in de Champions League. Toen stond hij er al echt. Hij doet me een beetje denken aan Jetro Willems, want Malacia heeft écht een goede techniek. Ik ben benieuwd wat zijn vervolgstap wordt, al denk ik dat een jaar nog belangrijker zijn bij Feyenoord hem goed doet.”

Het Elftal van de Week van Romano Denneboom. Ⓒ De Telegraaf

Middenveld

„Ibrahim Sangaré is mijn rechtshalf, hij is op het moment heel goed”, zegt de voormalig buitenspeler van onder meer FC Twente. „Hij maakte een schitterende goal tegen Vitesse, bij een bal die hij ook De Herdgang op had kunnen schieten. Hij heeft best wel wat kritiek gehad en dat krijg je als speler hoe dan ook wel mee. Hij heeft veel onderscheppingen en belangrijk: hij levert ze dan ook gelijk weer in bij de goede kleur. Dat is een speler die je mist, wanneer je hem twee of drie weken níét tot de beschikking hebt.”

„Dusan Tadic staat bij mij op tien. Hij was niet eens bijzonder goed tegen RKC, maar hij komt terug van een beladen interlandperiode met Servië en levert tóch direct weer, ook in zo’n duel. Met de assist op de 0-1 bijvoorbeeld.”

„Luca de la Torre is mijn linkshalf. Ik zag hem tegen Fortuna Sittard wat acties maken dat je denkt: dat is een hele goede speler. Hij komt vanuit het buitenland en is al snel belangrijk.”

Bryan Linssen is voor rapporteur Romano Denneboom speler van de week.

Aanval

„Ismail Azzaoui is met zijn twee goals de rechtsbuiten. De tweede goal, pakte hij technisch heel goed in één keer. Hij was bij veel aanvallen betrokken en dat is een speler van wie je dan benieuwd raakt naar hoe hij het volgende week weer doet.”

„Bryan Linssen is mijn speler van de week. Het is knap hoe hij zich steeds maar weer aanpast aan een hoger niveau. Hij had het moeilijk in het begin bij Feyenoord, maar nu is hij één van de belangrijkste spelers op een positie die niet eens de zijne is, van nature.”

„Luis Sinisterra is de linksbuiten. Toen hij als grote aankoop naar Feyenoord kwam, heeft men hem heel lang niet gezien. Ik ging een keer op maandagavond bij Jong Feyenoord kijken en toen dacht ik: oh ja, die hebben ze ook nog. Nu laat hij geweldige dingen zien, ook na een heel zware knieblessure.”