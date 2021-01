Bevestigd: Zeljko Petrovic verlaat Feyenoord en wordt opvolger Adrie Koster bij Willem II

Petrovic wacht de zware taak om Willem II te behouden voor de Eredivisie. De Tilburgers wonnen sinds 21 november geen competitiewedstrijd meer en staan na negentien speelronden op de voorlaatset plaats. Het gat met RKC, dat de veilige vijftiende plaats bezet, is vier punten.

Technisch directeur Joris Mathijsen laat weten: „We zijn in een situatie beland waarin het realiseren van lijfsbehoud in de Eredivisie ons doel is geworden. We zijn ervan overtuigd dat Zeljko een trainer is met wie we dat samen kunnen bereiken. Persoonlijk ken ik de kwaliteiten van Zeljko nog goed uit mijn tijd als speler bij HSV.”

Donderdag werd in Amsterdam nog met 3-1 verloren van Ajax. Gery Vink zat toen als eindverantwoordelijke op de bank. Hij zei toen al dat er snel een opvolger benoemd zou worden.

Zondag wacht de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Emmen, dat met 6 punten achttiende en laatste staat. Vrijdagmiddag staat Petrovic, die een contract voor zes maanden heeft getekend, voor het eerst op het trainingsveld in Tilburg.

Petrovic kwam als voetballer uit voor FC Den Bosch, PSV en RKC Waalwijk. Als trainer stond hij in Nederland aan het roer bij RKC en ADO. In Den Haag werd hij in zijn eerste seizoen ontslagen. Verder was hij assistent bij Feyenoord (twee periodes) en FC Utrecht.

Anderhalf jaar geleden streek Petrovic voor de tweede keer neer in Rotterdam en ging hij wederom onder Advocaat werken. Ook bij de nationale ploeg van Servië, Sunderland en FC Utrecht was hij actief als rechterhand van de Hagenaar.

Gesprek bij Feyenoord

Het vertrek van Petrovic is enigszins opvallend te noemen. Later op de vrijdag staat bij Feyenoord een gesprek tussen de spelersgroep en de technische staf gepland. Een deel van de selectie ligt niet meer op een lijn met Advocaat.