Formule 1-baas Ross Brawn voorspelt 120 zeges Lewis Hamilton

„Wie weet waar het eindigt?”, schrijft Brawn in zijn column op de website van de Formule 1. „De tweehonderd zal hij niet halen, maar we kunnen volgens mij zeker nog twintig overwinningen van hem verwachten. Lewis gaat nog minstens twee seizoenen door en hij is nog steeds ongelooflijk goed en gemotiveerd”, aldus Brawn.

Bekijk ook: Historische zege toch onverwacht voor Lewis Hamilton

Hamilton is de eerste coureur die de mijlpaal van honderd Formule 1-zeges heeft bereikt. De Duitser Michael Schumacher kwam in zijn illustere carrière tot 91 zeges. Een andere Duitser, Sebastian Vettel, staat op 53 zeges. Max Verstappen heeft inmiddels zeventien GP-zeges op zijn naam. De Nederlander eindigde in Sotsji als tweede en raakte de koppositie in het WK kwijt aan Hamilton. De Brit heeft nu 2 punten meer.

Luister de nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast hier, hieronder, of via je eigen, favoriete podcast app, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: