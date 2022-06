KNVB wil ook in eerste divisie nieuwe spelregels testen: ingooien wordt intrappen

Het gaat om de volgende voorstellen: ingooien wordt intrappen, dribbelen bij een vrije trap is toegestaan, er komt een 5 minuten-straf, men mag onbeperkt wisselen, de zuivere speeltijd wordt ingevoerd.

„Onlangs hebben KNVB-functionarissen de UEFA en de FIFA bijgepraat over spelregelwijzigingen, die sinds 2017 in Nederland worden getest in het amateurvoetbal en in toernooivorm bij de beloftenelftallen van betaald voetbalorganisaties”, zegt Van der Zee. „Veranderingen die het spel sneller, sportiever, eerlijker en attractiever moeten maken. Doel is het bewerkstelligen van een pilot voor de Keuken Kampioen Divisie in het seizoen 2023-2024. Hierin zullen, in overleg met de clubs en de International Football Association Board (IFAB), de aanpassingen worden beproefd.”