Memphis Depay: ’De klik op persoonlijk vlak met Wout Weghorst was er al’

Weghorst mocht daar zowel tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0) starten van bondscoach Frank de Boer. Depay kan het goed vinden met de tukker. „Ik sprak al met Wout buiten het voetballen om. Het is een goede jongen, we maken grapjes met elkaar. Die klik op persoonlijk vlak was er al”, zei Depay donderdag op een persconferentie in Zeist.

„Op het veld zag je de tweede oefenwedstrijd, zondag tegen Georgië, dat we elkaar proberen te vinden”, vervolgt de aanvalsleider. „Met steekballetjes. Of in de kaats, dat ik er ’onder’ kom. In de trainingen proberen we dat ook. In die wedstrijd lukte het eigenlijk één keer en toen was het gelijk raak.”

De Boer heeft Donyell Malen en Luuk de Jong als andere opties voorin, in dit systeem. De Jong is in de hiërarchie van De Boer een flink stuk gezakt in vergelijking met vorige interlandperiodes. Depay: „Ik ken Luuk ook al heel lang. We hebben bij PSV samen gespeeld. Hij is ook een balvaste spits die je in kunt spelen. Ik kan met Wout en Luuk goed overweg. Laat ik dat vooropstellen. Al hebben ze allebei wat andere kwaliteiten.”