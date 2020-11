Spanje geeft Duitsland voetballes: 6-0

Bij rust stond het al 3-0 voor de ploeg van bondscoach Luis Enrique. Álvaro Morata opende de score al na ruim een kwartier. Na ruim 30 minuten tekende Torres voor zijn eerste doelpunt van de avond. Rodri zorgde voor de 3-0.

Na rust kreeg de Duitse doelman Manuel Neuer nog drie treffers om zijn oren, twee dus nog van Torres. Vlak voor het eindsignaal werd de verdediging van Duitsland nog een keer te kijk gezet via invaller Mikel Oyarzabal: 6-0. Voor Duitsland is het de grootste nederlaag ooit in een officieel duel.

Serge Gnabry verzorgde het enige wapenfeit van de Duitsers. Hij knalde een kwartier voor tijd op de lat.

Spanje moest winnen van Duitsland, dat de koppositie in handen had, om zich te kwalificeren voor de eindronde van de Nations League, en daar slaagde het dus ruimschoots in.