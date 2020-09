Kan Europese Supercup in Boedapest wel doorgaan?

Vanaf 1 september mogen alleen buitenlanders naar binnen die daarvoor een dringende reden hebben. Volgens de UEFA is niet duidelijk of voetballers daartoe behoren. „We praten daarover nu met de Hongaarse autoriteiten”, aldus de Europese voetbalfederatie. „Ons plan is nog steeds om de wedstrijd onder zo veilig mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.”

Het was ook de bedoeling dat bij de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League (Bayern) en de Europa League (Sevilla) een derde van de capaciteit van de Puskas Arena in Boedapest bezet zou mogen worden. Ook dit is volgens de UEFA nu onderwerp van gesprek.

De wedstrijd geldt als de officiële opening van het internationale voetbalseizoen.