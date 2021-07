KNVB-top op weg naar Louis van Gaal in Portugal

Ze hopen dan ook tot een akkoord te komen met de 69-jarige oefenmeester. Uit voorgesprekken zou blijken dat het er goed uitziet voor een nieuwe samenwerking.

Mocht de KNVB-top er met Van Gaal uitkomen, dan begint volgende week een procedure met de rvc van de voetbalbond, die dan toestemming moet geven. Mocht dat gebeuren, dan kan er volgende week een nieuwe bondscoach worden gepresenteerd.

Als de gesprekken alsnog spaak lopen, dan heeft de KNVB nog een plan-b én een plan-c. Pas bij plan-c zal er dan aan een buitenlandse bondscoach gedacht worden.

Pensioen

Van Gaal is officieus met pensioen sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016. Hij was de afgelopen jaren tv-analyticus bij Ziggo. De KNVB versleet de afgelopen zeven jaar met Guus Hiddink, Danny Blind, Advocaat, Ronald Koeman en De Boer al vijf bondscoaches. Bovendien staat al op 1 september een uitwedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie op het programma.

Nederland staat tweede in de WK-kwalificatie, met een punt minder dan Turkije waarvan het eind maart verloor (4-2). Alleen de nummer 1 van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. Van Gaal liet zich onlangs kritisch uit over het optreden van Oranje op het EK. Tijdens een bezoek aan de training van de Nederlandse voetbalsters sprak hij over „een veredeld stelletje sterren die het niet kunnen.”

Van Gaal was al twee keer bondscoach van Oranje. Hij slaagde er niet in het Nederlands elftal naar het WK van 2002 te loodsen, maar werd op het WK 2014 derde met de nationale voetbalploeg.