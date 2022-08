VIDEO Nyck de Vries betrokken bij bizarre Formule E-crash

De crash gebeurde in de snelle bocht voor de finish, in de eerste ronde al. Norman Nato vloog als eerste uit de bocht, waarna Buemi snel volgde. De Vries vloog vervolgens eerst tegen de achterkant van Buemi aan, om onder diens wagen te eindigen.

De Nederlander vertelde over de boardradio dat hij ok was. Wel duurde het minutenlang voordat de Nissan - die dus bovenop zijn wagen lag - verwijderd kon worden. Ook Dan Ticktum, Oliver Askew, Oliver Turvey, Andre Lotterer en Nick Cassidy misten de bocht. Wel is het de bedoeling dat er een herstart komt van de race.

Bekijk hieronder de beelden: