Weghorst scoort weer, Depay op de bank

De oud-spits van AZ maakte in de uitwedstrijd de 1-1. Het was al zijn derde doelpunt dit seizoen in de Bundesliga.

Na iets meer dan een kwartier kwam Fortuna op voorsprong dankzij Nico Griesselmann. Weghorst scoorde na bijna een half uur. Wolfsburg staat voorlopig tweede met 8 punten, maar met een wedstrijd meer gespeeld dan vrijwel alle andere clubs.

Leipzig leidt met 9 punten uit 3 duels.

Frankrijk

Olympique Lyon heeft de kans om in elk geval voor even koploper van de Franse competitie te worden laten liggen. De club liet vrijdagavond Amiens in blessuretijd langszij komen, 2-2.

Memphis Depay zat het hele duel op de bank bij Lyon. Kenny Tete daarentegen speelde de hele wedstrijd.

Christophe Jallet zette Amiens al vroeg op voorsprong. Nog voor rust scoorde Moussa Dembélé twee keer voor Lyon. Een keer was oud-Ajacied Bertrand Traoré de aangever. Thomas Monconduit van de thuisclub kreeg kort voor tijd de rode kaart. Desondanks slaagde Mathieu Bodmer er vervolgens nog in de gelijkmaker te produceren.

Lyon staat nu zesde, met een punt minder en een wedstrijd meer dan koploper Paris Saint-Germain.