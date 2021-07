Opgebrande Rode Duivels moeten gaan verjongen

Thomas Vermaelen (l.) en Toby Alderweireld balen na de Belgische uitschakeling. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Na de uitschakeling door Italië op EURO 2020 kan worden geconcludeerd dat voor het merendeel van de Gouden Lichting van de Belgen het brons van het WK 2018 het maximaal haalbare is geweest. Op weg naar het WK in Qatar, dat over anderhalf jaar alweer op het programma staat, zal bij de Rode Duivels een verjongingsoperatie in gang gezet moeten worden, vooral met het oog op EURO 2024 in Duitsland, want dat is voor een meerderheid van deze selectie echt een brug te ver.