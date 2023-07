Juventus verscheurt contract van Mo Ihattaren

Juventus bevestigt via de sociale kanalen dat Ihattaren is vertrokken. Het afscheid van de 21-jarige Utrechter komt niet uit de lucht vallen. Hij speelde geen minuut in Turijn.

Ihattaren vertrok in augustus 2021 naar Juve, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Na een weinig succesvolle periode aldaar, speelde hij ook nog op huurbasis bij Ajax.

Bekijk hieronder de tweet.