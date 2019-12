Sport Kort: Hoofdrol Vormer bij bekerzege Brugge

Hoofdrol Vormer bij bekerzege Brugge op Anderlecht

Anderlecht beleeft in de Belgische voetbalcompetitie tot nu toe een anoniem seizoen en is nu ook in de strijd om de nationale voetbalbeker uitgeschakeld. Verantwoordelijk daarvoor was koploper Club Brugge, dat in Brussel met 2-0 won. Een hoofdrol was weggelegd voor aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander maakte de openingstreffer en was de aangever bij de 2-0.

Bij Anderlecht, slechts tiende in de Jupiler Pro League, was speler/manager Vincent Kompany na een blessure weer van de partij. Trainer Franky Vercauteren had bovendien weer eens plaats voor Michel Vlap, de van Heerenveen overgekomen aanvallende middenvelder. Ook zijn landgenoot Derrick Luckassen begon in de basis. De van PSV gehuurde verdediger is een vaste waarde.

Club domineerde, maar het duurde tot de 47e minuut voordat Vormer met een knappe volley de score opende. Na ruim een uur maakte Éder Balanta de 0-2, uit een hoekschop van Vormer. Vlap werd in de 67e minuut gewisseld.

Voetbal: James Rodriguez staat voor rentree bij Real Madrid

14.43 uur: James Rodriguez staat voor zijn rentree bij Real Madrid. De Colombiaanse middenvelder trainde donderdag weer voluit mee met de selectie van trainer Zinedine Zidane. Rodriguez liep vorige maand bij de nationale ploeg een knieblessure op.

De 28-jarige Colombiaan deed dit seizoen in zeven competitiewedstrijden en twee duels in de Champions League mee. Rodriguez keerde afgelopen zomer terug bij Real Madrid, nadat hij twee seizoenen op huurbasis bij Bayern München had gespeeld. De creatieve middenvelder miste in Duitse dienst door diverse blessures heel wat wedstrijden.

Mogelijk kan Rodriguez zondag tegen Athletic Bilbao weer wat minuten maken voor de Madrilenen, die woensdag in Camp Nou met 0-0 gelijk speelden tegen Barcelona. Beide clubs hebben in de Spaanse competitie nu 36 punten. Zidane mist nog de geblesseerden Eden Hazard en Marcelo.

Voetbal: Dortmund mist aanvoerder Reus tegen Hoffenheim

14.25 uur: Borussia Dortmund sluit het jaar af zonder Marco Reus. De aanvoerder ontbreekt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim vanwege een spierblessure, dinsdag opgelopen tegen RB Leipzig (3-3). Reus speelde dat duel uit, maar bleek wel fysieke schade te hebben overgehouden aan de krachtmeting met de koploper van de Bundesliga.

Leipzig deelt de koppositie nu met Borussia Mönchengladbach. Beide clubs hebben 34 punten, vier meer dan Bayern München en Dortmund. Trainer Lucien Favre weet nog niet of hij tegen Hoffenheim, de club van Alfred Schreuder, een beroep kan doen op Jadon Sancho. De Engelse aanvaller viel geblesseerd uit tegen Leipzig. Sancho nam het derde doelpunt van Dortmund voor zijn rekening.

Reus en Sancho zijn de topscorers van Dortmund in de Bundesliga, met beiden negen goals.

Tennis: op 10-tennisser Bautista Agut speelt toernooi Rotterdam

13.14 uur: Roberto Bautista Agut maakt half februari zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 31-jarige Spanjaard, de nummer 9 van de wereld, is de vierde tennisser uit de top tien die meedoet aan de 47e editie.

Eerder werden al Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Gaël Monfils, respectievelijk de nummer 5, 6 en 10 van de wereld, vastgelegd door het indoortoernooi.

"Bautista Agut is een ongelooflijk sterke speler, die we al eerder in Rotterdam in actie zagen. Zijn recente winst met Spanje in de Davis Cup, ondanks tragische gebeurtenissen in zijn privéleven die week, toont waarom hij in de top tien van de wereld terug te vinden is", zei toernooidirecteur Richard Krajicek over de deelname van Bautista Agut, die ook in 2015 (tweede ronde) en 2016 (kwartfinale) meedeed.

Het toernooi, dat van 10 tot en met 16 februari plaatsvindt, maakte tevens bekend dat Fabio Fognini zijn debuut gaat maken. De Italiaanse nummer 12 van de wereldranglijst gaf de voorbije jaren de voorkeur aan graveltoernooien.

Nicholas Heiner ligt op medaillekoers. Ⓒ ANP

Heiner naar derde plek op WK

09.04 uur: Zeiler Nicholas Heiner heeft zich op het WK in de Finn-klasse opgewerkt naar de derde plaats. De 30-jarige Heiner kwam in de drie races die donderdag werden gevaren als zevende en twee keer als zesde over de finish. De Nederlander stond na de eerste dag van het WK voor de kust van Melbourne op de achtste plaats, op dag twee steeg hij naar plek vier.

De Finn-zeilers bleven woensdag aan de kant omdat het nagenoeg windstil was voor de Australische kust, waar de temperatuur opliep tot zo'n 40 graden Celsius. Een dag later konden Heiner en zijn concurrenten wel weer het water op. Hoewel de Nederlander nog geen race heeft gewonnen, doet hij wel steeds voorin mee. Alleen de eerste wedstrijd verliep enigszins teleurstellend met een dertiende plaats, vooralsnog zijn zogeheten schrapresultaat.

De Nieuw-Zeelander Josh Junior leidt met 16 punten, achter hem zijn de verschillen heel klein. De Hongaar Zsombor Berecz staat tweede met 34 punten, evenveel als Heiner. De nummers 4 en 5 van de ranglijst hebben 35 punten.

Vuelta begint in Burgos

08.59 uur: De Ronde van Spanje begint in 2021 in Burgos. De organisatie van de Spaanse wielerkoers ondertekende het contract met de lokale autoriteiten in de beroemde kathedraal van Burgos, waarvan de bouw in 1221 begon. Ter ere van de 800e verjaardag van de kathedraal mag Burgos voor het eerst de start van de Vuelta huisvesten.

De stad in het noorden van Spanje was wel al vijftien keer startplaats van een etappe, zeventien keer eindigde een rit in de straten van Burgos. In de Vuelta van 2015 won Tom Dumoulin de individuele tijdrit die begon en eindigde in Burgos.

Celtics verslaan Mavericks in NBA

Kemba Walker Ⓒ AFP

07.50 uur: Boston Celtics heeft zich in de NBA hersteld van twee nederlagen op rij. De nummer 2 van de oostelijke divisie won met 109-103 bij Dallas Mavericks, dat niet kon beschikken over de geblesseerde Luka Doncic, de uitblinker van de afgelopen weken. Kemba Walker nam 32 punten voor zijn rekening en was daarmee de topschutter van de Celtics.

Met achttien zeges tegenover zeven nederlagen staat de ploeg uit Boston op de tweede plaats achter Milwaukee Bucks (24-4). De Mavericks moesten de derde plek in het westen afstaan aan Denver Nuggets, dat met 113-104 te sterk was voor Orlando Magic. De Serviër Nikola Jokic was belangrijk bij de Nuggets met achttien punten, twaalf assists en negen rebounds.